Instruktorica pilatesa nije normalno mokrila dvije godine

Zoe McKenzie (27) iz britanskom Essexa bila je potpuno zdrava i fit do 2016. godine. Tada je osjetila snažnu bol dok je mokrila. Liječnici su joj rekli kako je riječ o bezopasnom cistitisu, no uskoro je mokrila jedva 300 mililitara urina na dan. To je daleko ispod normalnih 800 - 2000 mililitara, piše Daily Mail.

Tek je u travnju 2017. godine dobila dijagnozu Fowlerova sindroma, rijetke bolesti zbog koje se mišići, koji spriječavaju inkontinenciju, iznenada stisnu i ne mogu se opustiti tijekom mokrenja. Zoe je unazad dvije godine bila ovisna o kateterima, a navodi kako stalno osjeća potrebu za mokrenjem, do te mjere da joj je mučno zbog toga.

- Moji mišići mjehura jednostavno se zatvore. Zadržavala sam mokraću u sebi. Isprva sam ponekad još mogla istisnuti nekoliko kapljica mokraće, oko 300 mililitara u danu, no kad god bi mi se mjehur napunio, mišići su se jednostavno zatvarali kao da je netko zavrnuo slavinu. Način na koji to opisujem, jer vrlo malo ljudi zna o kakvom je stanju riječ, pojednostavnjujem kako bi shvatili. To je kao da očajnički trebate na zahod, toliko vam je sila da vam je muka, ali kad dođe trenutak jednostavno ništa ne izlazi - opisala je ona.

Zoe također ima autoimunu bolest lupus, a prvi problemi s mjehurom pojavili su se dok je živjela u australskom Sydneyu.

Liječnik joj je kazao da vjerojatno ima cistitis, stanje koje se pojavljuje nakon upale mjehura zbog infekcije. No nalazi su se vratili negativni.

- Imala sam učestale urinarne infekcije, ali i simptome nalik gripi. Gotovo stalno sam trpjela bolove zbog grčeva u mjehuru. Na kraju mi je bilo toliko loše da sam se 2016. godine vratila doma u Essex. Morala sam odustati i od svog posla instruktorice pilatesa i fizioterapeuta jer sam se jako loše osjećala - ispričala je.

Doma se vratila s dečkom Dejanom Stojadinovicem (29) kojeg je upoznala u Australiji.

- Dejan mi pruža podršku i govori kako mu nisam na teret, no teško je ne osjećati se tako jer mi treba toliko brige i pomoći, a i zbog mojeg zdravlja morali smo se preseliti - nastavila je.

Vrativši se kući, u bolnici su joj napravili niz pretraga, a u travnju 2017. godine su liječnici istraživali koliko dobro mjehur, uretra i mišići zadržavaju mokraću. Ustanovili su da ima anomaliju na mišićima uretre koji kontroliraju tijek urina od mjehura do uretre i dijagnosticirali su joj Fowlerov sindrom.

- Riječ je o relativno novoj bolesti koju su prvi put opisali 1985. godine. Ne zna se točan uzrok nastanka bolesti, no isključeni su neurološki uzroci. Najčešće obolijevaju žene u dobi od 20 do 30 godina, a kod većine oboljelih otkrili su policistične jajnike, pa je to vjerojatna poveznica. Dodatno, bolest se može javiti nakon operacije ili poroda, a najmanje je slučajeva u kojima nastaje spontano, pojašnjava dr. med. spec. urolog Neven Kapun iz Ordinacije Kapun.

Navodi dalje kako problemi s mokrenjem kod pacijentica mogu potrajati više godina, no uvijek završava potpunim zatvaranjem mišića i nemogućnošću mokrenja.

- Zbog zadržavanja urina javljaju se učestale urinarne infekcije te oštećenja bubrega. U pojedinim slučajevima ako je problem nastao zbog vanjskog mišića mjehura i vrata mjehura stanje se uspješno liječi lijekovima, no u većini slučajeva jedino učinkovito rješenje je postavljanje katetera te edukacija žena kako bi ga mogle postavljati same, pojasnio je dr. Kapun.

I Zoe je prošla obuku te je znala sama umetnuti kateter, ali to joj nije dugo koristilo.

- To je bila agonija. Ondje gdje su se mišići stegnuli trebalo je uvući cijev katetera, no to je prouzročilo još teže grčeve. Iz dana u dan stanje je bilo sve teže. Nisam htjela izlaziti jer su javni zahodi vrlo nezgodna mjesta za umetanje katetera. Neki ljudi to mogu napraviti stojeći, no meni je lakše kad sjedim. No to je nemoguće u javnim toaletima zbog higijene - kazala je.

Izdržala je do prosinca prošle godine, no tada je sve postalo previše teško.

- Noću sam spavala jedva dva sata jer mi je tijelo očajnički davalo signale da mora na WC - kazala je. Dobila je trajni kateter, no morala ga je zamijeniti u lipnju jer se cjevčica začepila. Trenutačno je na listi čekanja za aparat koji bi joj mogao olakšati stanje, a riječ je o modulatoru koji šalje električne impulse do mozga kako bi se ispravila poruka koju šalje duž živaca. Na taj način će spriječiti stalni poriv za uriniranjem te smanjiti bolove u zdjelici. Svoju priču Zoe dijeli u javnosti kako bi se smanjila stigma oko uporabe katetera.

- Osobno nisam imala negativnih iskustava jer koristim kateter i ljudi su uglavnom samo znatiželjni, no to treba znati da vam to može utjecati na više područja života. Slika o vlastitom tijelu postaje nepovratno narušena, a zbog katetera je seks ponekad nemoguć. Nadam se da ću razbiti tabue i da će ljudi početi govoriti o kateterima - kazala je.

Zbog svoje bolesti unazad tri godine Zoe više ne može raditi. Pokrenula je web stranicu Actively Autoimmune kako bi približila tjelovježbu ljudima s teškoćama.

- Ne raditi u društvu u kojem su svi toliko aktivni i produktivni ponekad je jako teško, no uzbuđena sam oko svoje stranice. Važno mi je da pošaljem drugima poruku kako ne valja nikog osuđivati. Stalno dobivam poruke kako sjajno izgledam pa je još teža borba objasniti im da stvarno, stvarno ne mogu piškiti. Imam karticu "Ne mogu čekati" koju nosim kad idem na WC u javnosti. Mrzim je koristiti jer svi bulje u mene kad preskočim red za toalet, pa bih željela da ljudi postanu svjesniji nevidljivih bolesti, zaključila je.