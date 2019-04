Učestalo noćno mokrenje može otkriti probleme sa zdravljem

Noćno mokrenje, nikturija i/ili nokturija je povećan broj odlazaka na toalet tijekom noći zbog potrebe za mokrenjem, ali bez određivanja broja noćnih mokrenja, objašnjava nam dr. Zoran Peršec, pročelnik Zavoda za urologiju KB Dubrava. Termin nikturija (grč. nyx) ili nokturija (lat. nox) koristi se ovisno o grčkoj ili latinskoj osnovi, a označava grčku ili rimsku božicu noći.

Kako prepoznati?

Ako se i vi budite noći i hodate do zahoda, prije svega je potrebno razlučiti povećan broj odlazaka na mokrenje zbog drugih razloga, primjerice lošeg sna/buđenja zbog partnerovog ometanja ili hrkanja, nesanice ili nekog drugog razloga koji nema veze s mokraćnim mjehurom, od samih uzroka koji iniciraju potrebu noćnog mokrenja.

Dugi niz godina je noćno mokrenje bilo vezano prvenstveno za bolest prostate, dakle samo za mušku populaciju. Danas znamo da je taj simptom prisutan isto tako i kod žena. U skupini bolesnika starijih od 45 godina nokturija se susreće u 11-31 posto ispitanika, jednako je česta u oba spola te je u pozitivnoj korelaciji s dobi.

Foto: Milan Vasicek

Uzroci - aktivni mjehur, šećerna bolest...

Uzroci noćnog mokrenja su višestruki. Neki od njih pripadaju u područje urologije pa tako uzrok može biti uvećana prostata, ali i mnogi druge bolesti i stanja. To je promijenilo uvriježeno mišljenje da je noćno mokrenje isključivo posljedica bolesti prostate, jer, primjerice prekomjerno aktivni mokraćni mjehur jednako tako može uzrokovati nokturiju, objašnjava dr. Peršec.

Dakle, osim organskih i funkcijskih uroloških bolesti uzrok može biti i

šećerna bolest,

popuštanje srčane funkcije s zadržavanjem tekućine,

sindrom apneje u snu,

poremećaj izlučivanja

antidiuretskog hormona i neki drugi endokrini poremećaji,

neke neurološke i bubrežne bolesti i sl. stanja.

Svi ti poremećaji mogu se danju manifestirati kao učestalo mokrenje koje ne predstavlja veći problem ali to isto mokrenje tijekom noći dovodi do poremećaja kvaliteta života i sna.

Poliurija - koliko urina izmokrite?

Pri tome moramo razlikovati noćnu poliuriju (izlučivanje prevelike količine urina noću). Pod njome podrazumijevano stanje kada bolesnik noću izmokri preko 30 posto ukupne diureze (količina mokraće izlučena u 24 sata), ali bez obzira na broj noćnih mokrenja. Dakle, kod noćne poliurije nije bitan broj mokrenja nego količina izlučenog urina.

Manje lučenje antidiuretičkog hormona

Foto: Dreamstime

- Važno je naglasiti da učestalost noćnog mokrenja je povezana s dobi /u starijih osoba oba spola prirodni proces starenja dovodi do češće izražene nokturije. Naime, izraženi generalizirani proces izražene ateroskleroze u posebice području zdjeličnih krvnih žila dovodi do posljedične ishemije (nedostatak kisika) u zdjeličnim organima što također može dovesti do promjena u građi i funkciji samog mokraćnog mjehura pa to onda rezultira nokturijom - kaže dr. Peršec te dodaje da starenjem također dolazi do prirodnoga smanjenja lučenja antidiuretičkoga hormona.

Ovaj hormon pomaže bubrezima da kontroliraju razinu tekućine, odnosno što manje hormona tijelo proizvodi to je potreba za mokrenjem češća. Prirodno smanjenje stvaranja hormona počinje oko 40. godine starosti, a posljedice se osjete tek 10 ili 20 godina kasnije.

Pijete li puno prije spavanja?

Određene navike i ponašanja također mogu utjecati na povećanje izražene nokturije; unos većih količina tekućine prije spavanja povećava protoke kroz bubrege i stvaranje veće količine mokraće što dovodi nakupljanju urina u mokraćnom mjehuru i stvaranja pritiska koji reflektira potrebu za mokrenjem.

- Savjetuje se unositi tekućinu najmanje dva sata prije spavanja, te obvezatno baviti akt mokrenja uvijek prije spavanja. To je važno i u cilju smanjenja mogućnost infekcija mokraćnog sustava kod žena. Konzumacija alkohola i kofein potiče stvaranje urina. Zato nemojte konzumirati tekućine poput kave ili čaja nakon 18 sati uvečer, kao ni alkohol barem tri sata prije spavanja - kaže dr. Peršec.

Pecka li vas?

Ako uz noćno mokrenje postoji i izražen osjet disurije peckanja i bolova kod mokrenja, pojave krvi u mokraći uz ponekad i povišenu tjelesnu temperaturu, postoji velika vjerojatnost urinarne infekcije. Isti simptomi mogu biti izraženu i kod muškarca, a potrebno je liječiti infekciju - antibiotici/analgetici/antipiretici, te obilno se hidrirati.

- Isto tako, posebice kod spolno aktivnih osoba postoji mogućnost urogenitalne infekcije uzrokovanih spolno prenosivim bolestima, poput gonoreje i klamidije, te drugih specifičnih ili nespecifičnih uzročnika, bakterija, virusa i dr., što dovodi do sličnih simptoma, a također zahtjeva adekvatno liječenje, obično terapija koja se provodi u oba ili više partnera uključenih u spolni ciklus - kaže dr. Peršec.

A kod žena? U trudnoći?

Foto: Dreamstime

Kod žena različite promjene u području genitalnog sustava dovode do mehaničkog pritiska na mokraćni mjehur koji rezultiraju nokturijom. Dakle, razne bolesti mogu uzrokovati nokturiju poput većih mioma ili polipa maternice, ciste jajnika, raka jajnika ili maternice. Proširenje i promjene tih organa stvara pritisak na mokraćni mjehur te zbog toga češće se javlja noćno mokrenje. Ista stvar se događa i prilikom trudnoće, pa su stalna mokrenja tada sasvim normalna, ali dakako prolazna.

- Međutim, učestale trudnoće i protrahirani porodi, težak fizički rad i duga stajanja mogu s godinama i promjenama u hormonskom statusu žena dovesti do popuštanja mišićja zdjelice ili mokraćnog mjehura, isti se pomiče te ga pritišću okolni organi i kosti što izaziva noćno mokrenje. U tom slučaju savjetuje provođenje Kegelovih vježbi (jačanje mišićja dna zdjelice), ponekad uz hormonsko nadomjesno liječenje koje održavaju spomenute mišiće duže čvršćima - kaže dr. Peršec.

Zatajivanje srca, bubrega, jetre...

Postoje također stanja, primjerice, bolesti zatajivanja srca, jetre, bubrega, koje dovode do zadržavanja tekućine u području nogu ili stopala, odnosno nastanka edema (otoka) donjih udova i zadržavanje tekućine u donjem tijela prilikom ležanja izaziva potrebu za mokrenjem. Budući se to događa tijekom noći, dolazi do izražene nokturije.

Šećerna bolest i mokrenje

- Kod ljudi oboljelih od šećerne bolesti, posebice kod neregulirane šećerne bolesti / razine vrijednosti šećera u krvi; GUK 10, 8mmol/L u krvi, taj višak se izlučuje mokraćom uz izmokravanje velikih količina vode pa uz poliuriju i nokturiju postoji i velika potreba za unosom tekućine i žeđanje. Danas se sve češće susrećemo sa nokturijom kao posljedicom uzimanja određenih lijekova (diuretici, određeni antihipertenzivi i sl.) - kaže Peršec.

Sve navedeno utječe na kvalitetu života, a naravno može dovesti i do ozbiljnih posljedica. Liječenje je dakako ovisno o uzroku, vrlo često multidisciplinarno uz dobru suradnju liječnika i osobe, kao i aktivnost i promjene određenih životnih navika.