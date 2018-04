Internetom se širi jezivo ludilo: Gumicama žele ukloniti ožiljke

Radi se o tzv. Rubber-band metodi koja nije nimalo bezazlena, a može dovesti i do smrti. Pojavila se prije nekoliko godina na internetu, a sve veći broj ljudi želi je iskušati. Stručnjaci upozoravaju kako je uklanjanje ispupčenih ožiljaka na koži (keloida) gumicom opasna igra sa životom i zdravljem. Kažu da je velik rizik od opasnih infekcija, pa čak gangrene i sepse.

Osim toga, postoji i rizik od toga da ožiljak postane još gori i veći. Sve više ljudi omotava rastezljive trake ili gumice oko ožiljka kako bi ograničili dotok krvi i tako riješili problem. Neki su objavili i videa o toj metodi na YouTubeu, prenosi Daily Mail.

U videu je prikazano čvrsto omotavanje gumice oko ožiljka na koži. Cilj je onemogućiti dotok krvi i postići to da dio kože pocrni i otpadne.

- To je vrlo neuspješna metoda koja je vrlo bolna i može dovesti do infekcije. Također, može uzrokovati nekrozu, odumiranje stanica ili tkiva, na nekontroliran i nepredvidiv način. Nekroza može dovesti do gangrene pa čak i uzrokovati smrt - objasnio je britanski dermatolog dr. Anton Alexandroff.

Na portalu MDS medicinski priručnici objašnjeno je što je to gangrena i koliko je opasna:

"Gangrena je odumrlost tkiva, koja je obično povezana s gubitkom opskrbe krvlju u zahvaćenom području, nakon čega dolazi do prodora bakterija. Gangrena nastaje zbog infekcije koju uzrokuju klostridije, a ponekad i druge bakterije...

Tijekom nekoliko dana infekcija može napredovati od vrlo blagog celulitisa u proširenu gangrenu, što uzrokuje šok, zatajenje bubrega, delirij i smrt. Infekcija može dramatično napredovati unutar nekoliko sati, uništavajući velike površine kože i mišića... Unatoč liječenju umire oko jedan od petero ljudi s kožnom gangrenom."

Što su to keloidi?

Keloidi nastaju kao rezultat prekomjernog stvaranja vezivnog tkiva nakon neke ozljede, a ponekad se pojave i sami od sebe.

- Keloid je posebna vrsta ožiljka koja se tipično javlja kod mlađih osoba na određenim mjestima: resicama ušiju, šiji, ramenima i prsima. Može se javiti i na drugim mjestima, ali znatno rjeđe. Glavni uzrok razvoja keloida je ozljeda bilo koje vrste, a ima slučajeva kada se razviju spontano bez ikakve traume. Postoji genetska sklonost njihovu razvoju. Osim što predstavlja estetski problem, keloid izaziva niz tegoba: bolnost, osjetljivost, svrbež i nelagodu - objašnjavaju na internetskoj stranici poliklinike Poliderma u kojoj takve ožiljke uklanjaju.

I Branislava Čilić dr. med., specijalist obiteljske medicine nam je pojasnila kako dolazi do keloidnih ožiljaka i zašto su neki ljudi skloniji tome.

- Neke osobe imaju takvo vezivno tkivo koje ima predispoziciju stvaranju ožiljaka tj. pojačanoj proliferaciji kolagena u odnosu na druge osobe koje to nemaju, zato se kod nekoga stvara povećani ožiljak – keloid, a kod nekoga povreda ili rana normalno zarasta - rekla nam je i dodala:

- Sve to zavisi i od drugih faktora, npr: veličine rane, načina nastanka rane (rezna rana ili razderano nagnječena rana, opekline) kao i da li je došlo do infekcije ili nije, tehnike šivanja rane. Najveći broj ožiljaka nastaje zbog neadekvatnog zbrinjavanja rane pogotovo nemedicinskim zbrinjavanjem kod kuće.

Kako ih ispravno uklanjati i na što paziti?

- Uobičajena terapija protiv keloida je: zaleđivanje, operacija, radioterapija, interferon, davanje kortikosteroida, silikonski flasteri, vitamin E, davanje citostatika, operacija… Mogu se postići zadovoljavajući rezultati u smanjenju keloida, ali se nažalost ne može isključiti mogućnost vraćanja keloida nakon terapije - napominju u poliklinici Poliderma.

- Ljudi kojima u obitelji postoji povijest pojave koloida trebali bi dva puta razmisliti prije bušenja ušiju ili tetoviranja. Isto tako, keloidni ožiljci mogu nastati i nakon laserskog uklanjanja tetovaže - kazao je stručnjak za uklanjanje ožiljaka dr. Peter Batty.

Čak i alergijska reakcija na privremeno tetoviranje kanom može rezultirati pojavom ovakvih ožiljaka.

- Savjetovao bih ljudima da nikako ne slijede upute prikazane u videima tog tipa. Jedino što ilustriraju je nedostatak razumijevanja prevencije i liječenja keloidnih ožiljaka - dodaje dr. Peter Batty.

I hrvatska liječnica upozorila koliko je opasna metoda s gumicom

- Način uklanjanja ožiljka gumicom je apsolutno neprihvatljiv. Radi se o zaustavljanju krvotoka u dijelu kože i tkiva koje posljedično dovodi do propadanja, nekroze ili truljenja tkiva koje bi u konačnici trebalo otpasti. Međutim zaustavimo li krvotok stvaramo mogućnost razvoja mikroorganizama na nekrotičnom tkivu, produkata razgradnje tkiva koji dospijevaju u cirkulaciju gdje mogu učiniti veliku štetu pa može doći i do sepse koja je po život opasna - objasnila nam je Branislava Čilić dr. med., specijalist obiteljske medicine i dodala:

- Drugim riječima, umjetno stvaramo hipoksiju, zgrušavanje krvi u opstruiranom tkivu jer tamo gdje krv ne teče stvaraju se ugrušci dolazi do denaturacije bjelančevina. Slični procesi u nekrozi se događaju u infarktu, karcinomu, ujedu otrovnih insekata, odbacivanju transplantiranih organa, a to znamo da su opasna i ozbiljna stanja.

Naglašava kako posljedice uklanjanja ožiljaka na svoju ruku mogu biti opasne po život.

- U nekrotičnom tkivu stvaraju se plinovi koji izazivaju bule, krepitacije u potkožju, dolazi do lokalnog crvenila, modrila, crnila, ali i promjena okolnog tkiva, koje je toplo, otečeno i mijenja boju. Sistemske promjene su u krvnoj slici se događaju, bakterije prodiru u cirkulaciju i mogu uzrokovati sepsu - kaže Branislava Čilić dr. med.

Savjetuje odlazak liječnicima koji su za to stručno osposobljeni, imaju znanje i vještine, koriste provjerene metode liječenja, znaju koje posljedice i komplikacije mogu očekivati i kako se s njima nositi.