Djed i unuk (10) uzgojili kapulu od 2,37 kg i tri tone krumpira: 'Moj did i ja imamo ga za sve!'

Krumpire i kapulu, to je jedino što mi se sviđa uzgajati, ponosno kaže desetogodišnji Ivo, koji se uz djeda Stanka zaljubio u poljoprivredu. Bibinjska obitelj koja vodi uzoran OPG-a ima plodnu zemlju, pa na čudesnoj njivi vade goleme krumpire i luk, koji u Dalmaciji zovu kapula. No, obitelj koja tradicijski obrađuje polje obara vlastite rekorde. Naime, kapula rekorderka, odnosno službenog imena - crveni slatki luk, teži nevjerojatnih 2,37 kilograma. Drugi rekord odnosi se na uzgoj krumpira - od 75 kg sjemenskoga krumpira iz zemlje su izvadili više od tri tone uroda.

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Pokretanje videa... VIDEO Obitelj Sikirić pasionirano sadi krumpire i crveni luk | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

- Prvo sjeme krumpira iz Nizozemske posadio sam još 1993. godine i sve sam zapisao - kaže nam na početku Stanko Sikirić, obiteljskog nadimka Krivini, umirovljeni mesar, koji je ljubav prema zemlji prenio na cijelu obitelj. Svi su završili poljoprivrednu školu, a njegovi unuci pravi su poljoprivredni znalci. Među njima se ističe Ivo, koji je već od treće godine života s djedom odlazio na polje.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

- Meni ništa nije teško i zapravo morate puno raditi. To je najteži dio, ali djed bi samo rekao idemo danas i ja jednostavno dođem. Sve je to davno počelo jer su mi moji rekli da me, kad sam bio mali, naučio imenovati mnoge vrste masline te da smo se igrali smo pogađanja. Znam mnogo vrsta - kazuje nam Ivo, koji je završio peti razred osnovne škole.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Budu veliki kao lopata

- Dobar krumpir mora biti pun, kompaktan, ne smije biti izrezan. Krumpir se može spremati na različite načine, ali meni je najdraži kad mi baka Marija spremi pire - objašnjava nam Ivo.

Mnogi sade egzotično voće i povrće, ali Ivo nam tvrdi da jedino želi uzgajati krumpir i kapulu te nam rukama pokazuje veličinu manje lopte.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

- Mi većinom sadimo povrće za svoje potrebe i svakom tko ima komad zemlje to bih preporučio jer jednostavno znate što ste posadili, koristili za zaštitu. Mi ne koristimo nikakve kemikalije, a godinama nemamo baš ni prevelikih šteta od nametnika - kazuje Ivo.

Sikirići na svojem polju, koje se zove Ograde, imaju navodnjavanje kap po kap. No teško je shvatiti kako je moguće da im samo jedna lukovica naraste do više od dva kilograma.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

- Ovo sam ostavio ovdje za sjeme i stvarno uvijek naraste vrlo velika. Mislim da sam uspio pronaći sjeme koje je u startu dobro reagiralo na zemlju, a biološko tretiranje dalo je obol, kao i navodnjavanje. I eto, uspjeli smo uzgojiti velike kapule, a okus je baš kao i kod ovih manjih - opisuje nam Stanko, koji ne skriva ponos zbog uroda s njive koja se smjestila davno između novih kuća i pripadajućih vila s bazenima. Dok se svi žale na turističku sezonu, Sikirići imaju obrnut slučaj.

Dijelim znanje svakome

- Svake godine bez iznimke posijemo sjeme i za 90 dana imamo urod. Trudio sam se desetljećima, pohađao mnogobrojne edukacije, zasadio masline, jednostavno sam prihvatio savjete struke, a naučio sam i na svojem iskustvu. Stvar je jednostavna, tko se trudi i želi napredovati taj ima i rezultate - objašnjava Stanko svoju životnu filozofiju, koju je prenio na sve ukućane.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

- Poljoprivrede je sve manje, ali znanje i iskustvo dijelim besplatno. Kad vide kako izgleda naš urod, mnogi mi dolaze po savjet, ali je tužno to što poslije ne implementiraju to na svoja polja. Zato sam sve naučio svoju obitelj, a drago mi je da su i unuci pokazali zanimanje. Vlastita hrana jednostavno je najbolje što možete učiniti za sebe - ističe Stanko.

I doista, dok se drugi opsesivno bave turizmom, njegova obitelj, unatoč suncu, radi na poljima. Iako krumpir ima i jesensku sjetvu, Sikirići su odustali od nje.

- Imamo više od tri tone, dovoljno je za nas, ostatak prodamo, a kako više nema ozbiljnih otkupljivača, odlučili smo se za ovakav sustav - kažu nam svi skoro u glas, a tako i rade na polju kad su radovi.

Naime, svatko tko može priskoči i da ruku, pa krumpire povade u jednom danu.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Maslinom skupio medalje

- Šalimo se da smo mi bibinjski Nizozemci jer nam je sjeme nizozemsko, a oni su najpoznatiji i najbolji proizvođači krumpira na svijetu - kazuje nam Stankov sin Dinko te dodaje da svatko tko je tu pomogne, što je najbolji dio obiteljskoga gospodarstva i tako oni funkcioniraju.

Sve nam to potvrđuje Marta, djevojka jednog od unuka. Njezina se obitelj također bavi poljoprivredom za svoje potrebe.

- I moja obitelj sadi, ali naši krumpiri su tri puta manji - zaključuje Marta sa zadovoljnim smiješkom.

- OPG sam osnovao prije otprilike tri desetljeća, u prvim danima kad se to moglo. No, još davnije sam počeo slušati stručnjake, koji su mi pomagali sa savjetima. Mi smo jednostvano uvijek generacijski bili vezani za zemlju i rad na njoj, kazuje Stanko Sikirić, a rezultat su nebrojne medalje koje dobiva, primjerice za svoja maslinova ulja. Obitelj Sikirić proizvodi masline u slanoj vodi, kao i mnoge vrste rakija koje prodaje na kućnom pragu. Još 1988, godine sam se počeo savjetovati sa savjetodavnom službom, išao po svim mogućim edukacijama, slao uzorke ulja na natjecanja, kazuje Stanko te s ponosom kaže kako je iskustvo i struka dobitna kombinacija za uspjeh.

Naime, medju prvima je odustao od držanja maslina u moru, te tako poboljšao samu nutritivnu vrijednost maslinovog ulja.

Vitalan i radišan

- Uvijek naprijed, i nema straha za uspjeh, kazuje vitalni umirovljenik koji priznaje da mu je rad na zemlji i užitak i terapija, a najveći ponos i uspjeh smatra što su svi članovi obitelji vezani za zemlju i njene plodove.