Intuicija je dar, ali i upozorenje iz podsvijesti - obratite pažnju!

Kao moćni unutarnji vodič intuicija se javlja kroz predosjećaj, specifičan fizički simptom, spontanu asocijaciju, sjećanje na minuli događaj ili osobu te kroz nadahnuće, ističe dipl. andragoginja i defektologinja Jelena Takač.

- Intuicija vam može pomoći da se u pravo vrijeme nađete na pravome mjestu ili da izbjegnete neugodne ili čak pogibeljne susrete i mjesta, a da toga niste ni svjesni. Kako biste imali vodstvo intuicije, neophodno je bez predrasuda priznati njezino postojanje. Ne može vas voditi kroz život nešto u što ne vjerujete. Istraživanja kvantne fizike dokazala su da misli utječu na kretanja subatomskih čestica. Ono što čovjek promatra, oblikuje se u njegovu umu. Albert Einstein je dokazao da je sve što postoji u svemiru energija. Povezivanje s intuicijom je jedan od načina da se povežete s beskrajnim izvorom kozmičke energije. Obično se intuitivne poruke tumače kao prognoze budućih događaja, no one su i vodstvo ka usklađivanju sa životom koji je prožet duhom - tvrdi Jelena.

Muški i ženski mozak

Američki neurobiolog Roger Sperry je 1981. dobio Nobelovu nagradu za svoju teoriju kojom je funkciju mozga podijelio na desnu i lijevu polutku. Lijeva polutka upravlja racionalno logičnim razmišljanjem koje se temelji na analizi i sintezi informacija dobivenih putem pet fizičkih osjetila. Veže se uz muški princip i znanstvenu misao.

Foto: 123RF

Desna polutka mozga upravlja promišljanjem koje se oslanja i na informacije koje nisu uvijek racionalne ili logične. Veže se uz ženski princip, maštu, kreativnost i intuitivni uvid. Kako uistinu funkcionira intuicija, još je tajna. Razlog tomu je i taj što intuicija ili “šesto čulo” pripada području koje je teško objasniti racionalnim i logičnim putem.

Intuicija je urođena sposobnost, ali i sveti dar. Mnogi je poistovjećuju s govorom duše i putem ka unutarnjoj mudrosti. No kao što vježbanje fizičkih mišića vodi ka jačem fizičkom tijelu, tako vježbanje intuitivnih “mišića” vodi ka jačim intuitivnim sposobnostima. Jezik kojim vam se obraća intuicija je specifičan i na dubljoj razini razumljiv zapravo samo vama.

To može biti poseban osjećaj u tijelu, kao što su trnci i osjećaj nelagode, ili naprosto slutnja koja se dogodi u trenu i koja najčešće ispadne točna. Ljudi često zanemaruju ili potiskuju govor intuicije, no svatko je barem jednom u životu zažalio što nije poslušao samoga sebe.

Alati iz podsvijesti

Ako slušamo tijelo i svjesni smo vlastitih osjećaja te nama ne vlada strah, mnogo su manje šanse da pogriješimo slijedeći instinkt i intuiciju, tvrde psiholozi. Trebamo li se odlučiti za racionalan pristup ili jednostavno slušati svoj instinkt, dilema je u ljubavnim, poslovnim i drugim situacijama, a odluka postaje jednostavnija ako naučimo prepoznati i vjerovati instinktu.

Foto: Dreamstime

- Treba naučiti prepoznati razlike između instinkta i straha - kaže psihologinja Adrianna Irvine. Objašnjava kako je intuicija usmjerena na nešto određeno, a ne ustrašeni odmak od nečeg. Ne govori da bježimo od nečeg, nego nam govori što napraviti, a samo strah nas tjera da bježimo iz situacije. Intuicija nije mistični predosjećaj, nego ono što je mozak nesvjesno analizirao prije nego što se to procesuira u svjesni dio. Bestseler “Moć razmišljanja bez razmišljanja” autora Malcolma Gladwella objašnajva kako odlučivanje na temelju intuicije češće dovodi do boljeg ishoda, nego oslanjanje na neke racionalne alate, poput zapisivanja mana i prednosti kod neke odluke.

Sve dok vam je racionalni um preopterećen i prezauzet oko analize informacija, vi teže čujete ono što vam poručuje intuicija. Stoga je potrebno odvojiti vrijeme za osamu ili neki oblik meditacije kako biste njegovali intuiciju.

Savjet koji glasi: “Ako mozak ne zna, pitaj srce jer ono ne griješi“ odličan je pod uvjetom da ste kadri čuti i razumjeti poruke koje dolaze iz neracionalnog dijela uma. Na intuitivne antene negativno utječe ‘informacijsko smeće’, odnosno lažne poruke kojima je cilj manipulacija.

Takve poruke mogu dolaziti iz samog čovjeka ili iz okoline pa i elektroničkih uređaja. Svakog trenutka vi primate intuitivne poruke, no najčešće toga niste svjesni. No i strah često ometa i iskrivljuje intuitivne uvide, ističe Jelena Takač. U takvim stanjima je teško razlučiti radi li se o jeziku preko kojeg duša šalje upozorenje ili se radi o jeziku straha.

Osnovna karakteristika jezika straha je ta da se temelji se na iskrivljenoj percepciji - “U strahu su velike oči”. Strah je povezan i s nesvjesnim osjećajem krivnje i predodžbom o kazni. Stoga je za njegovanje intuicije važno oprostiti. Prva osoba kojoj je potreban oprost ste vi.

Foto: Themoviedb

Ako se krivite zbog nečega ili niste zadovoljni sa sobom, to može ozbiljno ometati vaš uvid u intuitivne poruke. Nakon što ste sebi oprostili i prihvatili sebe takvima kakvi jeste, spontano ćete oprostiti i drugima te ih prihvatiti takvima kakvi jesu. Imajte na umu kako je oprost izraz ljubavi prema sebi. Strah je definiran i kao odsustvo svjetlosti, odnosno ljubavi.

Ako vas preplave negativne predodžbe, preporuka je, nakon što ste se umirili i postali svjesni svega što se u vama dešava, postaviti pitanje: “Što o ovome želi reći ljubav?” Promatrajte reakciju na postavljeno pitanje. I budite svjesni toga da su svi odgovori u vama.

Dobra funkcija šeste čeone čakre ili čakre trećeg oka smatra se važnim preduvjetom intuitivnih sposobnosti. Opisuje se kao čakra svjetlosti preko koje čovjek dolazi do uvida. Loša funkcija te čakre povezuje se s iluzijom te osjećajem odvojenosti. No ljudi bi u svakom momentu trebali biti povezani s univerzalnom kolektivnom svijesti do koje je najlakše doći putem intuicije - tvrdi Jelena.

Do intuitivnog odgovora u 5 koraka

Uvodni korak

Intuicija vam se obraća putem simbola stoga se i vi njoj obratite na isti način. Udobno se smjestite i upalite svijeću koja je simbol svjetlosti na putu kojim se krećete prema svom cilju. Opušteno promatrajte svjetlost svijeće sve do trenutka u kojemu će vam se oči spontano sklopiti.

Foto: Pixabay

Nakon što su se vaši kapci zatvorili, postanite svjesni prostora ispred čela, zamislite taj prostor kao ekran, na njemu će se pojaviti plamen svijeće. Kad plamen svijeće nestane s ‘ekrana’, otvorite oči i ponovo opušteno promatrajte plamen sve do trenutka u kojem će se vaše oči ponovo spontano sklopiti. Promatranje plamena ‘unutarnjim vidom’ odlična je uvodna vježba za bilo koji oblik rada s intuicijom. Ponovite vježbu onoliko puta koliko je vama potrebno za osjećaj mira i unutarnje povezanosti.

Prvi korak

Svako pitanje na koje želite dobiti odgovor putem intuicije najbolje je zapisati. Pri zapisivanju pitanja punu pažnju posvetite načinu na koji se osjećate. Zapišite sve dojmove, misli i osjećaje koje ste imali.

Drugi korak

Pustite neka vaše misli otplove, mislite o onome što vam prvo padne na pamet, ne ulažite napor, tijek vaših misli ne mora biti smislen ili ‘realan’. Pratite način na koji vaše tijelo ‘osjeća’ vaše misli. Zapišite dojmove, misli, zapažanja i osjećaje.

Treći korak

Posvetite se aktivnostima koje će vas mentalno, tjelesno i emotivno opustiti. Udaljite se od pitanja koje ste postavili svojoj intuiciji. Nastojte ne razmišljati o ničemu, odnosno ispraznite svoj um.

Završni korak

Analizirajte sve što ste zapisali, mislili i osjetili. Budite svjesni načina na koji vaše tijelo reagira na odgovor do kojeg ste došli. Ako je reakcija tijela negativna, još jednom preispitajte moguća rješenja.

Vježba s kutijom

Za ovu vježbu potrebne su barem dvije osobe. Jedna osoba u kutiju stavi predmet po svojem nahođenju i kutiju s predmetom stavi na stol. Kutija može biti papirnata, važno je da je što jednostavnija i neutralnija. Druga osoba opisuje dojmove koje ima nakon što je zamolila intuiciju da joj da informacije o predmetu u kutiji.

Cilj ove vježbe nije pogoditi predmet u kutiji, stoga nemojte krenuti s pogađanjem tipa u kutiji je gumica za kosu. Cilj je uočiti utiske, sjećanja ili predodžbe koje su u vezi s predmetom u kutiji. Npr., nakon što je postavila zadatak svojoj intuiciji, a taj je da joj intuicija pruži informacije o predmetu u kutiji, Mila je osjetila potpunu blokadu, gubitak interesa za vježbu i bezvoljnost.

Još do prije minutu bila je vedra i motivirana. Zamolila je za prekid vježbe i razočarano otvorila kutiju u koju je njezina partnerica stavila karticu s antidepresivima.

Mila je dobila informaciju o prirodi predmeta u kutiji te informacije došle su kroz način na koji se osjećala. I osjećaj da ništa ne osjećate jest poruka. Ako mislite da do vas ne dopire informacija, i to je informacija. Budite otvorena uma.

Foto: Pixabay

Vježba sa satom

Pokušajte odrediti koliko je sati. Važno je da u ovoj vježbi jasno vizualizirate sat s kazaljkama i brojevima. Obratite pažnju na boju, veličinu i dizajn sata. U svojoj predodžbi postavite kazaljke tako da očitavaju vrijeme u kojem radite vježbu. Provjerite koliko je zamišljeno vrijeme u skladu sa stvarnim vremenom.