Intuitivno slaganje ormara: Vodi vas vaša osobnost i boje

Određeni nas odjevni komadi i boje s razlogom privlače, kaže Susanna Merrick i objašnjava da 'boje na nas utječu i kod donošenja važnih životnih odluka

<p>Malo je onih koji, makar i samo dvaput godišnje, rado preslaguju i sortiraju svoju odjeću te sređuju ormare. Za većinu je ljudi sređivanje ormara obaveza koju povremeno ipak treba odraditi - no čini se kako postoji način da se i u tu aktivnost unese nešto radosti.</p><p>Tako tvrdi <strong>Susanna Merrick</strong> iz Aura Wear NYC koja sebe naziva intuitivnom stilisticom, a svoje klijente odijeva na temelju njihovih aura. Jedna od njenih najtraženijih usluga upravo je pomoć sa sređivanjem i organiziranjem ormara. Za razliku od drugih stručnjaka, stilista i organizatora, ona sređivanje ormara usko povezuje s osobnošću, karakterom i aurom osobe. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako najbolje organizirati ormar?</strong></p><p>U parapsihologiji i spiritizmu aura označava blistavo polje oko osobe koje zrači u više boja.</p><p>Po mišljenju nekih, aura se može i iščitati i pružiti uvid u naše emotivno i fizičko stanje pojedinca. Obično se aure i njihova anergija povezuju s različitim bojama - pa npr. žuta aura označava radost.</p><p>Merrick radi tako da klijentima iščitava aure i povezuje boje, siluete i stilove koji su najprikladniji za tog pojedinca. Prema njenom mišljenju, većina ljudi nije ni svjesna golemog utjecaja koji boje imaju na nas i na naše stanje.</p><p>- Boje na nas utječu svjesno i podsvjesno - objašnjava ona i kaže da kad netko 'odbija neku boju', obično i u životu blokira neku vrstu energije.</p><p>- Ako npr. ne možete ni zamisliti da se obučete u narančasto, možda se borite izaći iz svoje zone komfora ili vam je pak teško preuzeti rizik u ljubavi ili karijeri - kaže Merrick. </p><p>Ovisno o našem karakteru i energiji, objašnjava, odgovaraju nam i različiti stilovi i svi imamo svoju 'stilsku šifru' koja se, baš kao i aura ili kao otisak prsta od osobe do osobe razlikuje. </p><p>Prema toj filozofiji Merrick smatra da treba sređivati i ormar. </p><h2>1. Usredotočite se na ono što volite</h2><p>Merrick predlaže da iz ormara izvučete nekoliko komada koje volite i stavite ih na stranu.</p><p>- Razmišljajte o pričama koje vežete uz te odjevne predmete, meditirajte i zapišite ih u dnevnik - kaže, a pobrinite se da ispunjavaju ove uvjete: da vam još uvijek pristaju, da nisu jako oštećeni i da ih možete 'rotirati', spremiti na neko vrijeme pa opet nositi kao nove.</p><h2>2. Češće nosite ove tri boje... </h2><p>Postoje, kaže Merrick, neke boje specifične po tome da dobro djeluju na sve.</p><p>-Plava, zelena i žuta boja su utješne boje - objašnjava i kaže da plava smiruje živčani sustav, zelena nas podsjeća na prirodu i motivira da malo očistimo prostor, a žuta nas podsjeća da ima nade i daje nam 'mentalnu dozu D vitamina'. </p><h2>3. Rotirajte najdraže komade odjeće</h2><p>Merrick predlaže i da svoje omiljene predmete sezonski izmjenjujete - ako imate omiljenu haljinu koju ste nosili cijelo ljeto spremite je na jednu ili dvije sezone da drugi put kad je obučete imate osjećaj da je nova.</p><p>- To je jednostavan način da unesete malo radosti u odijevanje - kaže, a predlaže i da unaprijed sastavite nekoliko lookova s komadima koje volite, kako biste znali čega se možete riješiti.</p><p>- Odvojite malo vremena za sastavljanje pet do deset različitih izgleda na početku svake sezone - kaže ona. To će vam, tvrdi, uštedjeti vrijeme u mjesecima koji dolaze ali pazite da svaki izgled i dokumentirate (fotografirate) tako da ga možete lako ponoviti.</p><h2>4. Povežite se sa svojom duhovnom stranom</h2><p>- Određeni nas odjevni komadi i boje s razlogom privlače . kaže ona i objašnjava kako je boja 'moćan alat koji na nas stalno utječe, i kod kupnje odjeće ali i kod donošenja nekih važnih životnih odluka'. </p><h2>5. Kroz odabir odjeće učite o sebi</h2><p>Određene nas stvari privuku ili ne ovisno o našoj energiji ili auri u tom trenutku, vjeruje Merrick.</p><p>- Kad nam je aura zelena možda si zadajemo neke nove ciljeve, radimo na svom rastu i razvoju i na organizaciji - kaže. A s takvom ćemo energijom, smatra, vjerojatno posegnuti za nekom lijepom bluzom i parom strukturiranih hlača.</p><p>- Kad smo ljuti i buntovni u našoj se auri može pojaviti žuta boja i tad smo skloniji birati neke smjelije i apstraktne printove - kaže. </p><p>A jednom kad prepoznamo što komadi koje volimo nositi imaju zajedničko, smatra Merrick, možemo saznati više i o svojoj auri i o sebi samima i raditi na tome da budemo što bolji, prema sebi i prema drugima. </p>