Iritantan fenomen: Evo zašto se često budimo baš prije alarma

Vaš tjelesni sat najbolje radi kada ima rutinu. Ako idete spavati uvijek u isto vrijeme, tijelo se navikne na količinu sna koju trebate i zna kada se ujutro treba probuditi

<p>Nešto najiritantnije za mnoge je buđenje netom prije se oglasi alarm. Buđenje tri minute prije alarma nije dovoljno da ponovno zaspemo, ali je dovoljno da nas jako naljuti.</p><p>Pa, zašto se to događa mnogima? Je li to zbog toga što se toliko bojite da ćete zakasniti na posao, pa se vaše tijelo nalazi u stanju panike prije nego što se uopće probudite ili zapravo stvarno mrzite svoj alarm?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Unutarnji sat vašeg tijela, njegov cirkadijalni ritam, upravlja vašim ciklusom spavanja i buđenja. </p><p>Vanjski čimbenici mogu utjecati na vaš cirkadijski ritam. Kada padne mrak, vaše oči šalju signal hipotalamusu, dijelu mozga koji diktira razinu energije i pomaže u održavanju cirkadijskih ritmova. Mozak poslušno reagira, šaljući tijelu signal za oslobađanje melatonina, zbog čega se osjećate umorno.</p><p>Vaš tjelesni sat najbolje radi kada ima rutinu. Ako idete spavati uvijek u isto vrijeme, tijelo se navikne na količinu sna koju trebate i zna kada se ujutro treba probuditi. Ciklus spavanja djelomično je reguliran bjelančevinom PER, čija razina raste i pada svaki dan. Kad se razina PER-a smanji (noću), puls se usporava, krvni tlak pada i vaše razmišljanje postaje pomalo nejasno - umorni ste.</p><p>Ako imate dosljednu rutinu spavanja i buđenja, vaše tijelo počinje povećavati razinu PER-a, uključujući krvni tlak i tjelesnu temperaturu, kao i oslobađanje hormona poput kortizola, oko sat vremena prije nego što se obično budite, pomažući vam olakšati buđenje.</p><p>U osnovi, vaše tijelo mrzi alarm i ne želi se probuditi uz grozne zvukove. Ponekad to znači da je vaše tijelo toliko dobro istrenirano da točno zna kada se treba probuditi bez alarma. Nažalost, ponekad se to događa i zbog paničnog osjećaja da ste prespavali i potpuno propustili alarm.</p><p>Ali, ako pritisnete gumb za odgodu, poništit će se sve ono dobro što je vaše tijelo napravilo pomažući vam u glatkom prelasku iz usnulog u budno stanje, miješajući hormone koji vam pomažu zaspati s onima koji pomažu u buđenju i prije nego što to shvatite.</p><p>Rutina će vam pomoći da bolje spavate, čak i ako ste noćna ptica. Dosljednost je ključna ili vaš tjelesni sat neće znati što učiniti sa sobom, prenosi <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/why-do-we-wake-up-right-before-our-alarm/?fbclid=IwAR0Fy5pmIEYDcwG_SYCydr6y_AD5SZbcvYwV_bGqP6hy2kS0JXObpo8dKmM" target="_blank">IFL Science</a>.</p>