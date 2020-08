Potpuno slomljena

Dani danas ima 25 godina i ka\u017ee da je bila slomljena kad su joj lije\u010dnici priop\u0107ili dijagnozu, ali uop\u0107e nije bila iznena\u0111ena. Rodila se kao dvospolac.

- Imala sam 10 godina kad sam uo\u010dila da se s mojim tijelom odvijaju promjene tipi\u010dnije za dje\u010dake nego za djevoj\u010dice. Produbio mi se glas, a mjese\u010dnica nikad nije stigla. Bilo je to jako zbunjuju\u0107e i usamljeno razdoblje. Sa 14 godina su mi rekli da imam 17beta-HSD3 deficijenciju. Moje tijelo nije normalno reagiralo na testosteron koji su proizvodili moji testisi, pa sam se zato rodila i odgajali su me kao djevoj\u010dicu. To je sre\u0107a, jer sam se uvijek osje\u0107ala kao \u017eensko. Dugo sam tra\u017eila rije\u010di kojima bih objasnila svoje razlike. Koliko god sam bila upla\u0161ena dijagnozom, osjetila sam olak\u0161anje jer sam kona\u010dno imala obja\u0161njenje. Upla\u0161ila sam se da me nitko ne\u0107e voljeti kad otkrije. Bila sam ljuta. Pitala sam se za\u0161to ba\u0161 ja - opisala je ona.

Normalna djevojka

Lije\u010dnici su joj kirur\u0161ki odstranili testise, a Dani je potom i\u0161la na kozmeti\u010dku operaciju kojom su joj izmijenili vanjski izgled spolovila, odnosno pretvorili ga u vulvu. Ka\u017ee kako smatra da je bila prisiljena to u\u010diniti jer dru\u0161tvo ne prihva\u0107a interspolna tijela.

- Mislila sam da sve trebam zadr\u017eati za sebe i da to mora biti tajna, pa sam zato brzo oti\u0161la na operaciju u kojoj su mi odstranili testise i normalizirali moj vanjski izgled spolovila ba\u0161 kako su kirurzi preporu\u010dili. I\u0161la sam i na hormonsku terapiju koja je u biti menopauzalna estrogenska pilula i mislila sam da \u0107u zato postati normalna djevojka. Sad imam dojam kao da su mi te operacije nametnuli kao jedinu opciju i kao da me lije\u010dnik s predrasudama koji radi u sustavu s predrasudama orobio mogu\u0107nosti da sama biram i to mi je prouzro\u010dilo veliku psihi\u010dku traumu - pojasnila je.

Dani je aktivistica i nada se da \u0107e podignuti svijest o interspolnim operacijama, osobito onima koje lije\u010dnici izvode na djeci bez njihova pristanka. Vjeruje kako podizanje svijesti u javnosti te edukacija u \u0161kolama mo\u017ee postati dio rje\u0161enja.

- Orobili su nas tjelesne autonomije u ime spolne binarnosti. Za mnoge je ideja da postoje samo dva spola prakti\u010dna, ali zanemaruje sve one koji se ne uklapaju niti u jedan od njih. Da sam tad znala ovo \u0161to znam danas, pitam se bih li odabrala operaciju ili osje\u0107ala toliki sram i ga\u0111enje prema sebi. Mislila sam da je interspolnost kletva, no sad to vidim kao blagoslov. Slobodna sam od granica rodnih o\u010dekivanja. Dio sam LGBTQIA zajednice i jedna sam od milijun - nastavila je Dani.

- Operacije koje izvode na malim bebama svaki dan su katastrofa jer se mnoga od te djece poslije na\u0111u u problemu jer im se tijelo ne podudara s\u00a0rodnim identitetom budu\u0107i da ga je za njih birao netko drugi. \u010cak i danas imam problema s intimno\u0161\u0107u i do\u017eivljajem vlastitog tijela jer su me toliko zadirkivali u djetinjstvu i to je bilo traumati\u010dno. Voljela bih u \u0161kolama vidjeti programe edukacije koji pokrivaju \u010ditav spektar ljudske biologije. Voljela bih vidjeti da smo okon\u010dali sa kozmeti\u010dkim interspolnim operacijama djece bez njihova pristanka. \u017delim da svijet postane svjesniji na\u0161eg postojanja i da prihva\u0107a druga\u010dije ljude, uklju\u010duju\u0107i i one interspolne, trans i ostale kao i na\u0161u terminologiju. Nadam se da u tome mogu odigrati malu ulogu - kazala je.

Dani je po zanimanju kontent kreatorica te \u017eivi i radi u Berlinu.

- Razlike u na\u0161im tijelima, identitetima i kulturama su razlozi za slavlje. Budimo ljubazniji prema onima koji se razlikuju od nas - poru\u010dila je za kraj.