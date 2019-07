Iscijedila je limun pa se otišla sunčati: Plakala sam od bolova

Profesionalna vizažistica Amber Prepchuk iz Edmontona u Kanadi sredinom lipnja povukla se s prijateljicama u kolibu kraj jezera. U kuhinji je istisnula 18 limuna za margaritu, s tim da ih je desetak najprije istisnula ručno, prije nego je pronašla cjediljku. Potom je malo isprala ruke i izašla van, kako bi se sunčala i plivala s prijateljicama. Dva dana kasnije probudila se u agoniji zbog strašnih opeklina na rukama.

- Ja sam tvrd orah i mogu podnijeti bol, ali sam se probudila doslovno plačući od bolova. Činilo mi se da mi koža 'kuha' iznutra prema van. Kad god bih pomaknula prste, sve bi me zatezalo. Bilo je strašno, ispričala je za Daily Mail.

Amber Prepchuk, očito, pati od fotodermatitisa, kemijske reakcije koju na koži izazivaju kemikalije koje sadrži limun (ili limeta, kao i celer i peršin), što pospješuje djelovanje UV zraka. Takva reakcija je rijetka, no neki ljudi su osjetljiviji, pa dermatolozi često rutinski očekuju i slučajeve 'spaljivanja' limunovim sokom ljeti.

Amber prije ove situacije nije bila čula za moguću reakciju kože pod djelovanjem sunca na limunov sok, a nije ni njezin liječnik, pa je odbacio mogućnost da ima opekotine ili alergijsku reakciju. Ipak, poslao ju je kući s lijekovima protiv bolova, koje je pila dobrih tjedan dana, da ublaže bolove. Rane joj je zamotao zavojima, što je bilo korisno radi zaštite od infekcije, no pojačavalo je neugodu zbog trenja zavoja po koži.

After making a round of margaritas by the lake, Amber Prepchuk said the next day she woke up with blisters so severe a doctor told her they were first degree burns. https://t.co/xCq3Xi95zl pic.twitter.com/rITydgVQX4