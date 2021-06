Na internetskoj stranici meetinzagreb.hr Turističke zajednice grada Zagreba možete pronaći što se sve događa u glavnom gradu, od festivala do izložbi. Izdvojili smo neka zanimljiva događanja pa iskoristite ovo lijepo vrijeme i popuštanje pandemijskih mjera - i zabavite se.

Foodballerka

- Foodballerka je najveći i najbolji retro-nogometni festival na svijetu. To je bal loših frizura, fine hrane i najvažnije sporedne stvari na svijetu! Radno vrijeme Festivala je radnim danom od 14 do 23 sata, a vikendom od 11 do 23 sata - kažu organizatori i pozivaju sve da od petka dođu na plato iznad garaže Tuškanac u Zagrebu i dobro se zabave.

Festival traje od 11. lipnja do 12. srpnja 2021. godine, a više informacija saznat ćete na njihovoj Facebook stranici.

Projekt Ilica: Q'ART

- Projekt Ilica: Q'ART Tko Iličari zlo ne misli! KONAČNO prvi puta i u ovoj godini Projekt Ilica: Q'ART donosi radost kreativnog šušura u grad. Zagrijavanje će biti 12. lipnja od 17 sati do 22 sata na Britanskom trgu uz brojne izlagače te odličan glazbeni program koji će započeti zanimljivim izvedbama na gongu i nastaviti se ludim DJ ritmovima. Sve će to biti priprema za Festival zajednice 13. lipnja, u samom srcu grada Zagreba. Dođite na Ilicu i na Ilički plac uživati u umjetnosti i bogatom programu - rekli su organizatori pa pojasnili:

'Glavna gradska ulica za vrijeme održavanja Projekta Ilica: Q'ART pretvara se ujedno i u pozornicu na kojoj će se izmjenjivati vrhunski glazbenici: Lela Kaplowitz Trio, Al Sitar Trio, Joe Pandur Trio, Trio LiVaDa, Bruno Mičetić Trio i Ivana Galić Quintet. Organizatorima bogatog i sadržajnog programa, umjetnicima Ivani Nikolić Popović i Aleksandru Battisti Iliću, cilj je zadržati građane u Ilici, ali, još od prvog izdanja projekta, potaknuti ih da osvijeste važnost oživljavanja zapuštenog i napuštenog centra grada te da to upravo građani mogu i trebaju.

Za nezaboravni umjetnički doživljaj pobrinut će se, u organizaciji HDLU-a, Jelena Lovrec, Iva Supić i Vlasta Delimar, dok će Teatar Cirkus Punkt kroz zanimljive radionice i performanse na cesti pokazati što pokret znači u umjetničkoj izvedbi. Zakinuti neće ostati niti svi zainteresirani za modni dizajn jer organizatori su u suradnji s ULUPUH-om, pripremili posebnu modnu reviju koja će se održati na Britanskom trgu od 12:00h.

Na reviji će svoje unikatne modele inspirirane Aristofanovim Pticama prikazati i studenti diplomskog studija kostimografije na TTF-u, a “koncept reviju” pripremit će i udruga Alavera. Udruženje obrtnika Grada Zagreba priprema program čiji će sadržaj uključiti brojne radionice, modnu obrtničku reviju i degustaciju obrtničkih delicija uz glazbenu podlogu. Dođite na Projekt Ilica: Q'ART i uživajte u kulturnom i umjetničkom sadržaju u srcu grada. Sudjelovanje na svim programima je besplatno'.

Eko Limach Fest

- Eko Limach Fest malim i velikim limachima, 13. lipnja od 9:30 do 15:30 sati, donosi druženje, edukacije i igru u srcu Zagreba. Cjelodnevni program održat će se u okviru Projekta Ilica: Q'Art, u prostoru zelenog dvorišta Akademije likovnih umjetnosti. ELF ekipa organizirala je čak 20 interaktivnih radionica. Popis je šarolik, od onih plesnih ili posvećenih sportu, preko radionica čitanja i interaktivnog pripovijedanja do onih u kojima je fokus na zaštiti okoliša i klimatskim promjenama, čišćenju prirode i mora, i naravno, recikliranju, sve do učenja o zaštiti pčela - kažu organizatori.

Raspored radionica možete vidjeti OVDJE

Festival Ljetne večeri HNK

Festival se održava ispred HNK u Zagrebu i traje do 3. srpnja, a sad je na rasporedu 'Balet u predvečerje'. Više detalja i raspored pronaći ćete OVDJE.

Balet u predvečerje - 11. lipnja u 18 sati i 12. lipnja u 19 sati

U HNK kažu ovako:

'Program započinje baletnim vježbama koje su osnova pripreme svakog plesača. Vježbe će izvoditi Dora Kovač, Valentina Štrok, Mutsumi Matsuhisa, Lorenzo Misuri, Simon Yoshida, Balint Rauscher. Publika će zatim uživati u izvedbi omiljenoga pas de deuxa iz 2. čina Labuđega jezera Petra Iljiča Čajkovskog u koreografiji V. Malakhova. Nastupi će Natalia Kosovac u ulozi Odette i Guilherme Gameiro Alves u ulozi Princa Siegfrieda.

Ekskluzivno će biti izveden ulomak iz nadolazeće premijere Baleta zagrebačkoga HNK, Giselle A. Adama u koreografiji renomirana baletnog umjetnika i zvijezde pariškog Baleta Joséa Carlosa Martíneza. U naslovnoj ulozi Giselle nastupi će Rieka Suzuki, a uz nju solisti Baleta HNK u Zagrebu Takuya Sumitomo, Iva Vitić Gameiro, Anamarija Marković i Asuka Maruo te ansambl Baleta HNK u Zagrebu'.

Balet u predvečerje - 12. lipnja u 19 sati

'Vježbe će izvoditi Cristina Rotolo, Atina Tanović, Saya Ikegami, Kornel Palinko, Mario Diligente, Drew Benjamin Jackson. Zatim će gledatelji uživati u izvedbi omiljenoga pas de deuxa iz 2. čina Labuđega jezera, najslavnijega bijelog baleta. Nastupit će Rieka Suzuki u ulozi Odette i Takuya Sumitomo u ulozi Princa Siegfrieda.

Ekskluzivno će biti izveden ulomak iz nadolazeće premijere Baleta zagrebačkoga HNK, Giselle A. Adama u koreografiji renomirana baletnog umjetnika i zvijezde pariškog Baleta Joséa Carlosa Martíneza. U naslovnoj Giselle nastupit će Natalia Kosovac, a uz nju solisti Baleta HNK u Zagrebu Andrea Schifano, Iva Vitić Gameiro, Anamarija Marković i Asuka Maruo te ansambl Baleta HNK u Zagrebu.'

Baš Naš gourmet & music festival

- Najveća pozornica na otvorenom oživjet će opet u bojama, mirisima, okusima i zvucima dobre zabave! Omiljeno mjesto za izlazak s ekipom, afterwork druženje, romantičan dejt ili jednostavno najbolje mjesto za odličnu klopu&cugu, zove Vas na Gornji Grad i Plato Gradec od 8. do 27. lipnja. Svakog dana očekuju Vas odlična glazba uz live nastupe i poznate DJ-eve, sjajno uređenje koje će Vas odvesti na daleko cruise putovanje i pravi ljetni ugođaj uz slasne zalogaje dobro poznatih imena kulinarske street scene. Ne propustite - kaže organizator.

PROGRAM:

08.06. – UTORAK – ANTE GELO BEND

09.06. – SRIJEDA – DANCE SESSION BY LUCA GOYA

10.06. – ČETVRTAK – RHYTHM ‘N’ GIRLS by SINKE FRESH

11.06. – PETAK – VOJKO V

12.06. – SUBOTA – NIK OROSI x FELVER

13.06. – NEDJELJA – SUNDAY FURKA by STANKO BONDŽA

14.06. – PONEDJELJAK – BEAT BANDIT SESSIONS by MARVEL

15.06. – UTORAK – R’N’B OAZA by SANI x JAXTASY

16.06. – SRIJEDA – DUEL JUSTIN vs. JUSTIN by MIRZAISFAB & REA

17.06. – ČETVRTAK – RHYTHM ‘N’ GIRLS by SINKE FRESH

18.06. – PETAK – CUBISMO

19.06. – SUBOTA – NENO BELAN & FIUMENS

20.06. – NEDJELJA – R’N’B OAZA by SANI x JAXTASY

21.06. – PONEDJELJAK – SUMMER VIBES by DADOO

22.06. – UTORAK – SOFISTIFUNK by BOCCA SOFISTIFUNK

23.06. – SRIJEDA – DANCE SESSION by LUCA GOYA

24.06. – ČETVRTAK – DUEL BEY vs. RIRI by MIRZAISFAB & REA

25.06. – PETAK – FULL FERRY DJ SET

26.06. – SUBOTA – SATURDAY MASH UP by STANKO BONDŽA

27.06. – NEDJELJA – CLOSING PARTY by DJ VINCENZO FILIPPI

Više o programu saznajte OVDJE