Ako ste među onima koji jedva čekaju maknuti se iz grada, otići nekamo u prirodu i zapaliti roštilj te se opustiti u društvu obitelji ili ekipe, onda će vam ove lokacije zasigurno biti na listi za sljedeći sunčani vikend.

Naime, u ovogodišnjem Chill&Grillu napravili smo prvu kartu Hrvatske s najboljim lokacijama za roštiljanje - a vi ste nam u tome pomogli! Čak 40 najboljih prijedloga i opisa lokacija nagradili smo genijalnom nagradom, a sad vam donosimo nekoliko vaših prijedloga za super provod na svježem zraku! Na vama je samo sakupiti obitelj ili ekipu te u svoj automobil spakirati svu potrebnu opremu za roštiljanje, zabavu, drijemanje i odmaranje na otvorenom!

Vikend naselje Virovi (Bošnjaci, Vukovarsko-srijemska županija)

Ovo mjesto preporuka je čitateljice Andree, koja kaže:

- Lokacija je smještena u srcu Slavonske hrastove šume, uz predivno jezero Virovi, koje postaje sve poznatije izletište. Odmor za dušu i oči, ali i za odličnu zabavu s ekipom uz roštilj. Omiljena je destinacija svih 'povratnika' koji su, potaknuti ekonomskom situacijom ili željom za boljom budućnosti za sebe i obitelj, napustili selo Bošnjaci, kojem pripada ovo idealno mjesto. Nezaobilazno je i za mene, koja u pauzi od studija s velikim zadovoljstvom okupljam ekipu i, naravno, planiram odlazak u Vikend naselje Virovi, gdje na za to predviđenome mjestu organiziramo roštilj party te uz slavonsku glazbu i slavonske specijalitete slavimo do jutra. Živjeli!

Jezero Lepenica (Fužine, Gorski kotar)

- Pristupačna lokacija s predivnom prirodom, vodena površina odlična za osvježenje kad temperatura postane previsoka. Veliki prostor, bez gužve, omogućuje uživanje u druženju i zabavu. Relativna blizina mjesta Fužine, u kojemu možete, u slučaju potrebe, nabaviti bilo što vezano za Chill&Grill - kaže čitatelj Nebojša o ovom predivnome mjestu, od Zagreba udaljenom samo oko sat i pol vožnje automobilom.

Jezera Savica (Zagreb)

Čitateljica Mia simpatično je opisala ovu divnu lokaciju koja će svakog oduševiti:

- Komadić prave Louisiane nedaleko od centra grada. Netaknuta priroda, patkice, labudovi, vilin konjici... Samo nemojte zaboraviti ponijeti svoj roštilj i dobro raspoloženje!

Orlovo gnijezdo (Kozjak, Splitsko-dalmatinska županija)

Za one koji vole planinariti i uživati u nezaboravnom pogledu ovo mjesto pun je pogodak. Evo kako ga je opisao čitatelj Kuzma:

- Savršena lokacija za roštilj, kućica pod kamenom s kominom, idealna za roštiljanje po lijepom vremenu. Ima i prekrasan pogled na Kaštelanski zaljev i otoke.

Berberov buk (Muškovci, Zadarska županija)

Ovo čarobno mjesto preporuka je čitatelja Emila, koji kaže:

- Prekrasan slap, puno mjesta za roštilj. Hladovina, bistra hladna Zrmanja, u ljetno vrijeme začuđujuće osvježavajuća za kupanje. Lako ga je pronaći i, na kraju, nema plaćanja ulaska i slično.

