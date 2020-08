U videu je objasnila:

'Dojenje je te\u0161ko. \u010cak se i uz sve resurse na svijetu, jo\u0161 uvijek mo\u017eete boriti s boli, za\u010depljenim kanalima ili stvaranjem mlijeka. To je normalno i niste sami! Kao nova mama, borila sam se sa za\u010depljenim kanalima i slabom opskrbom mlijekom. No imala sam tu sre\u0107u da si mogu priu\u0161titi sve dodatke i savjetnicu za dojenje. Ali to nije slu\u010daj za sve ... ovo je tjedan svijesti o dojenju, pa sam htjela razgovarati o razlozima rasne razlike u dojenju. Mnogi se stru\u010dnjaci sla\u017eu da nedostaje\u00a0raznolikosti me\u0111u savjetnicima za dojenje. Zato \u0161to mo\u017eda nisu dovoljno kulturolo\u0161ki educirani\u00a0da pravilno podr\u017ee crne mame. '

Iskra se potom osvrnula na 'Milky Mama grupu za dojenje', tvrtku koja je u crnom vlasni\u0161tvu te koja je osnovala stipendijski fond za sponzoriranje crnih \u017eena koje su certificirane savjetnice za dojenje.

Iskra je priznala da je bilo trenutaka kada joj je dijete vri\u0161talo od gladi, a ona nije znala \u0161to bi od boli. Prikazala je i niz poza u kojima je dojila dijete uklju\u010duju\u0107i le\u017eanje na boku i dojenje bez pomo\u0107i ruku.\u00a0

'Nije u redu da se toliki pritisak vr\u0161i na \u017eene da to mogu. Ili da ne\u0107ete imati istu vezu sa djetetom ako ne mo\u017eete dojiti, to nije istina. Voljela bih da nisam sama na sebe vr\u0161ila toliki pritisak zbog dojenja. Voljela bih da imam spremnu formulu koja se mojem djetetu svidjela. Kad sam poku\u0161ala nadopuniti formulu to mi je zaista bilo najve\u0107e olak\u0161anje i rado \u0107u to raditi kad god trebam. Dakle, polo\u017eaj u kojem ja ne diram svoje grudi i ne sti\u0161\u0107em, zna\u010di ruke vam nemaju nikakav posao je najbolja poza za dojenje'.

Uz to, rekla je da unosi 4000 kalorija dnevno, jede puno pala\u010dinki s vo\u0107em, povr\u0107em, piletinom, ribom i proteinima, pi\u0161e Daily Mail.