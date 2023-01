Iskrena ispovijest: 'Postala sam nesigurna u krevetu nakon zadnje veze, sve preispitujem'

Prije nekoliko mjeseci seksala sam se s nekim tko je nedavno prekinuo s djevojkom. Iznenadilo me nešto u specifičnosti njegovih pokreta: kako je tempirao dodire i kako je pojačavao pritisak. Pobudilo je osjećaj zadovoljstva, da, ali i osjećaj da su to tragovi žene koja je bila s njim prije mene i koja je voljela da ju se tako dodiruje, piše Annie Lord na portalu Voguea.

Ovo je nastavak njezine ispovijesti:

To je njegovo samopouzdanje, odmah sam shvatila. Kretao se kao netko tko je navikao na seks, siguran u sebe, sljedeći impulse svog tijela, bez razmišljanja. Pred kraj me stavio u položaj u kojem nisam bila već neko vrijeme i umjesto da se opustim, ja sam postala napeta. Borila sam se da uspostavim ravnotežu i pronađem ritam, umjesto da pokušam uživati u toj pozi, skliznula sam natrag na krevet, a njegova sjena prelazila je preko mene.

To što sam s takvim partnerom natjeralo me da se prisjetim kakva sam znala biti kad bih imala seks s novim partnerima nakon prekida veza. Očekivano, bila sam nervozna, ali sam i tada imala više samopouzdanja nego sad. Imala sam seks većinu noći tijekom pet godina, tako da se bliskost s nekim nije činila kao velika stvar. I nije mi bio problem reći što želim i kako to želim. Mogla sam doći do točke u kojoj se potpuno zaboravim, što je impresivno za nekoga kome je stalo do toga kako izgleda, kao što je to meni. Mogla sam pobjeći na to mjesto izvan vremena i vratiti se kad je bilo gotovo.

Sad kad se seksam, u glavi mi je taj glas koji preispituje sve. Ja ne samo da nešto radim, ja ubrzano razmišljam o tome što radim, pa onda nešto napravim, nešto ne, jer često kad imamo vremena za razmišljanje, damo si dovoljno argumenata da se razgovorom izvučemo iz toga. Ne mogu se više zaboraviti. Kad sam na vrhu, pitam se kako izgledam iz tog kuta. Naušnica mi je ispala i moram se oduprijeti porivu da je odem podići. Nakon što je gotovo, toliko sam svladan potrebom da se želim uvući u gornji dio pidžame

Mislim da je to djelomično zato što se seks čini većim problemom kad je manje prilika za seksanje, ali i zbog stanja društva u kojem se seksam. Bell Hooks piše u The Will to Change: "Ako su žene kroz seksističku socijalizaciju naučene da će nas putovanje kroz težak teren seksa dovesti do želje našeg srca, muškarci su naučeni da želja njihova srca treba biti želja za seksom i što više seksa.”

Dakle, žene potičemo da koriste seks kao neku vrstu pregovaračkog alata kojim mogu baratati kako bi 'prevarile' muškarce da im budu bliže, kao mrkva kojom ih privlače. Čak i ako ne želite izaći s tipom s kojim se seksate, nakon što se dogodio seks, postoji osjećaj da ste izgubili malo moći, da ste dali nešto što niste trebali, i da sada vrijedite manje. To je ono što Carrie doživljava u šestoj epizodi Seksa i grada, kad ju The Face odvede u kineski restoran, misleći da je to znak da je ne doživljava ozbiljno jer je prebrzo spavala s njim.

Nakon seksa s muškarcem kojeg sam ranije spomenula, ubrzo sam otišla. Skupila svoje stvari i ušla u Uber. Pretpostavljam da sam se uplašila ranjivosti koju sam osjećala. Mislila sam da mogu pobjeći. A zapravo, htjela sam zagnjuriti lice u njegove plahte, vidjeti kako njegov sapun miriše na mojoj koži kad uđem pod njegov tuš.

Ipak, ne mislim da je taj osjećaj ranjivosti potpuno jedinstven za žene. Zapravo, ponekad mi je krivo zbog muškaraca, kad pomislim kako se osjećaju kad nemaju samopouzdanja u seksu. Postalo je toliko normalno da oni vode u većem dijelu odnosa. Žena relativno lako može proći kroz cijelu stvar, a da ništa ne učini. Sve što radite doživljava se kao plus, a utoliko je veći pritisak na nastupu muškarca.

Kad sam u društvu, otkrila sam da se mogu izvući iz blokade prisiljavajući se reći sve što mi padne na pamet, čak i ako je glupo. Nakon nekog vremena postanem deblokirana, misli počnu ispadati iz mene bez da prebirem po njima i shvatim da zapravo imam osobnost. Ponekad se pitam je li to dobro - tjerati se da kažem ili učinim nešto dok moj um i tijelo opet ne postanu jedno.

Kao tinejdžerica, reagirala bih na ovu tjeskobu pokušavajući steći više znanja. Prelistavala bih Cosmopolitan tražeći savjete, ali sad sam dovoljno stara da znam da te nesigurnosti ne mogu riješiti daleko od seksa, već samo u krevetu s nekim s kim mi je ugodno, tko me ne tjera da se osjećam kao da će mi poslati poruku da me može izbaciti iz kuće ako ostanem predugo.

Netko s kim ne postaje neugodno kad se oboje moramo okrenuti jedno od drugoga da se skinemo, jer je iz nekog razloga skidanje traperica postalo silno teško. Netko tko mi se dovoljno sviđa da to možemo nastaviti raditi, opet i opet, tako da kad završimo jedno s drugim, sljedeća partnerica može pronaći moj trag i zapitati se tko sam.

