Iskrenost i volja za kompromis čine svaki posao podnošljivijim

Prihvatite izazove i naučite nešto iz njih, savjetuje Po Bronson, autor knjige “What Should I Do With My Life?: The True Story of People Who Answered the Ultimate Question”.

On smatra da posao ljudima daje smisao života. Ističe kako krivi posao može utjecati na emocionalna stanja.

- Ne postoji pravi način na koji možemo promijeniti karijeru. Što smo stariji, to više shvaćamo da usput smišljamo što ćemo učiniti. I to je u redu - ističe autor. Promjena karijere uvijek je moguća, no put do cilja sigurno neće biti lak zadatak.

Foto: Promo

- Promjene nikad nisu lake, a i ne trebaju biti. Svi radimo pogreške, a neki od nas čak i više puta ponove iste - govori autor te dodaje kako pronalazak vašeg “poziva” nije odgovor, radi se samo o sredstvu koje će vam pomoći u pronalasku samih sebe.

- Ne očajavajte ako ste trenutno na poslu koji ne volite i ne znate što učiniti, ili ako ste promijenili posao, a osjećate da ste pogriješili. Naime, sam posao nije važan. Važno je da ste iskreni prema samima sebi. Ako slijedite svoje snove, naći ćete potreban mir bez obzira na odabir posla - napominje. Ni poslovi iz snova nisu uvijek laki.

- Čak i posao kojim ste zadovoljni često sadrži elemente s kojima ćete se namučiti. No ako ostanete realni, iskreni i prihvatite kompromise, bit će bolje. Osim toga, ne zaboravite da su ti izazovi često korisni te vas čine snažnijima - ističe autor.