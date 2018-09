Kada dijete pogriješi treba naći razlog tomu te ostati pribran

Podgrijavate kavu već treći put toga jutra i baš kad ste pomislili da imate malo mira, pogledate kroz prozor i ugledate svog dvogodišnjaka kako skače po blatu. Umjesto da poludite, u takvoj situaciji zastanite i postavite si nekoliko pitanja, savjetuje Karis Kimmel Murray, autorica knjige “Grace Based Discipline: How to Be at Your Best When Your Kids Are at Their Worst”.

- Postavite si pitanja koja će vam omogućiti da reagirate na ispravan način. Možda je vaše dijete u blato gurnuo njegov stariji brat, možda je slučajno palo pa ga je ponijelo. Razmotrite opcije i stavite događaj u kontekst - savjetuje autorica. Tako ćete, kao što navodi u svom drugom savjetu, moći odgovoriti ispravno, mirno i bez pretjerivanja. Treći savjet koji nudi je da ne reagirate na dječje ponašanje iz osobne uvrede jer tad zauzimate obrambeni stav i djelujete nervozno.

- Stanite na loptu. Ne uzimajte previše osobno stvari koje djeca rade, čak kad one jesu povreda i ljutnja na osobnoj razini - kaže.

Četvrti savjet je i zlatan savjet, tvrdi autorica, a on glasi: reagirajte onako kako biste željeli da se vama drugi obraćaju kad vam je najgore i kad vam ništa ne ide kako treba.

- Djeci trebaju granice pune ljubavi, topla disciplina - napominje Murray.Peti autoričin savjet je da budete ponosni na nesavršene napretke koje ste postigli.

- Djeca ne trebaju savršene roditelje. Trebaju nesavršene roditelje čiji temelj je brižnost i toplina - zaključuje Murray.