Izbacite kofein, šećer i mlijeko da bi se riješili akni, psorijaze...

Iako se akne i ostale kožne bolesti često povezuju s hormonskom neravnotežom, one su zapravo simptom puno većeg problema - nutritivnog disbalansa, kaže Lauren Talbot, klinička nutricionistica i autorica knjige “Clear Skin Detox Diet: A Revolutionary Plan to Heal Your Skin from the Inside Out”.

Važno je promijeniti prehrambene navike kako bi se tijelo obnavljalo iznutra jer će kreme koje se nanose na lice samo zamaskirati, ali ne i riješiti gorući problem.

- Glavna ideja ovakvog načina života, a ne samo prehrane, uključuje unos velikih količina lužnate hrane poput brokule, cikle, kupusa, mrkve, celera ili češnjaka te redukcije i postupno potpunog uklanjanja hrane koja izaziva upale poput šećera, glutena, soje, mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i soli, tvrdi autorica i savjetuje kako je važno pojesti sirovo povrće prije svakog obroka kako biste pripremili želudac na hranu koja dolazi i obložili ga enzimima koji pomažu u probavi.

- Tako ćete, primjerice, pojesti salatu prije riže. Naravno, dobro bi bilo uvrstiti svakodnevno ispijanje vruće vode s limunovim sokom ujutro, zeleni smoothie za doručak te česte, umjerene tjelovježbe kako bi se potaknuo proces detoksikacije - kaže.

Napominje i kako je važno naučiti pravilno kombinirati hranu kako bi organizam bio u potpunoj ravnoteži.

- Izbjegavajte zajedno jesti proteine i ugljikohidrate jer za njih treba potpuno drugačije probavno okruženje. Voće se jede na prazan želudac jer se probavlja brže od bilo koje druge hrane te se postupno pokušajte riješiti mliječnih proizvoda, mesa, prerađene hrane, šećera, kofeina i soje. Dok još učite izbaciti navedeno, meso i sir jedite tek navečer - kaže nutricionistica Talbot.