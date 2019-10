Ispalio si čavao u srce i ostao živ: Bog je taj dan bio uz mene

Aaron je iskusni stolar i proizvođač namještaja iz Woodlandsa u Teksasu. Radi taj posao već 20 godina, a ono što što mu se dogodilo prije mjesec dana - nikada neće zaboraviti. Radio je s pištoljem za čavle kada se ovaj zaglavio jer se crijevo za komprimirani zrak zapetljalo.

Popravio je to, ali je s udaljenosti od nekih 30 centimetara slučajno ispalio čavao sebi u prsa, u predjelu srca. U trenu mu je život proletio pred očima, vjerovao je da je to kraj. Čavao je bio dugačak oko 7,5 centimetara, a Aaron ga je iščupao iz srca prstima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zabio se u mene sve do glave, kompletno. Noktima sam ga izvukao i povukao van. Mislio sam, gotovo je, umrijet ću. Tad sam pao u nesvijest - prisjetio se.

Čavao je došao do srca, a vaditi ga u takvoj situaciji je vrlo riskantan potez jer može iskrvariti. No, Aaron u tom trenutku nije mislio na to već je automatski posegnuo za njim.

Dok je ležao na podu, njegov zaposlenik je pozvao Hitnu pomoć. Rekao im je: 'Moj šef se upravo upucao čavlom u srce. Oči su mu se izvrnule'. Nakon toga je nazvao njegovu suprugu Liz i rekao joj da će Aaron uskoro biti prevezen u bolnicu te se nada da će mu operacijom uspjeti spasiti život.

- Prošlo je 40 minuta otkako se dogodila nesreća pa do trenutka kada su ga prevezli u bolnicu. Mogu reći da je to bilo najdužih 40 minuta u mojem život - rekla je kasnije.

Aarona su odmah smjestili u operacijsku salu, a čak je i liječnik dr. Timothy Hodges, koji ga je operirao, bio vidno šokiran onime što vidi.

- Vidjelo se odmah da nije dobro. Iznenađujuće je to, no brza odluka da si odmah iščupa čavao iz srca možda mu je spasila život - rekao je liječnik nakon uspješnog zahvata.

Izašao je iz sale, prišao Aaronovoj supruzi, zagrlio je i rekao da će sve biti u redu. I zaista, ovaj stolar se toliko dobro i brzo oporavio da se već vratio na posao. I on i njegova supruga vjeruju da je 'Bog bio s njim tog dana i spasio mu život', prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: