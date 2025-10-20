Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
STIGLE DO LISABONA PLUS+

Hrvatice na putu kroz Europu: Ispedalirale smo tisuće milja kroz 12 zemalja

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 3 min
Hrvatice na putu kroz Europu: Ispedalirale smo tisuće milja kroz 12 zemalja

Dvije prijateljice iz Nina, Petra i Martina, bicikliranjem kroz Europu otkrivaju snagu prijateljstva i liječe rane iz prošlosti

Martina je cijeli život u biciklizmu, ja sam joj se pridružila prije nekoliko godina i zajedno smo nepobjedivi tim na biciklima. Isprva smo biciklirale po okolici Zadra, a onda smo 2021. godine odlučile kupiti svu potrebnu opremu - šator, bisage i druge stvari - i krenule na turneju biciklima po našim predivnim otocima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 20. listopada: Bik strahuje od rizika, Lav je društven i uvjerljiv
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 20. listopada: Bik strahuje od rizika, Lav je društven i uvjerljiv

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 20. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo su najsramežljiviji znakovi Zodijaka - Tko je društven, a kome je često neugodno u masi
OTKRIJTE SVOJE DRUŠTVENE SPOSOBNOSTI

Ovo su najsramežljiviji znakovi Zodijaka - Tko je društven, a kome je često neugodno u masi

Svaki horoskopski znak nosi svoje jedinstvene osobine, pa tako i način na koji se nosi u društvenim situacijama. Neki znakovi prirodno zrače samopouzdanjem, dok drugi ponekad osjećaju nesigurnost ili nelagodu u društvu
Stručnjaci upozorili - Nemojte jesti ove dijelove piletine
SADRŽE PARAZITE I MIKROORGANIZME

Stručnjaci upozorili - Nemojte jesti ove dijelove piletine

Piletina je jedan od najomiljenijih izvora proteina u svijetu, no prema najnovijim istraživanjima, nisu svi dijelovi ove ptice zdrav izbor. Iako mnogi uživaju u piletini zbog njezina mesa i svestranosti u pripremi, stručnjaci upozoravaju da neki dijelovi mogu sadržavati bakterije, toksine ili druge štetne tvari koje predstavljaju rizik za zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025