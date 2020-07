U redu je plakati, to ima puno prednosti

Iako se to može činiti kao znak slabosti, plač je ono što bi vam i liječnik prepisao da biste pročistili uzburkane emocije i izronili na površinu ozdravljena duha, kažu psiholozi

<p>U djetinjstvu često učimo da trebamo obuzdati emocije, kaže Stephen Sideroff, docent na katedri za psihijatriju i biobihevioralni znanosti na Sveučilištu u Los Angelesu, u američkoj državi Kalifornija. Možda se i sjećate kako su vas vršnjaci u osnovnoj školi zadirkivali zbog plakanja kad ste bili povrijeđeni. Ili su vas roditelji uvjeravali da je 'bolje da prestanete plakati, ili će vam oni dati razlog za suze'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako nas suze liječe</p><p>Tako smo 'usvojili' uvjerenje da postoje osjećaji, poput bijesa i ogorčenosti, koje ne bismo smjeli imati niti izražavati te postupno naučili regulirati, nerijetko i potiskivati ​​i gušiti svijest o svojim osjećajima. I koga briga, reći će netko. No, emocije ne držimo samo u glavi, već utječu i na naše tijelo, kaže Sideroff.</p><p>Zadržavanje ili potiskivanje osjećaja nosi svoje posljedice. </p><p>- Osjećaji imaju svoju energiju. Morate ih ograničiti na različite načine da biste ih potisnuli. To se miješa u prirodne, instinktivne procese i stvara neravnotežu, jer je potreba tijela da ih 'preradi' još uvijek tu - pojašnjava. Dakle, ako ste tužni, povrijeđeni, ili ljuti, trebate pronaći nešto da riješite tu neravnotežu. Ako to ne učinite, te neuravnotežene osjećaje možda ćete izraziti na neprimjereni način - poput istresanja na obitelj ili prijatelje.</p><p>Emocionalna suzdržanost može ometati našu sposobnost da doživimo pozitivne osjećaje, poput radosti i ljubavi. </p><p>- Plakati i uvažavati vlastite potrebe presudan je dio brige o sebi i toga da volite sami sebe. Trebate biti svjesni svojih potreba i poštovati ih kako bi koristili zdravlju tijela, uma i duha - kaže dr. Judith Orloff, psihijatrica i autorica knjige 'Vodič za preživljavanje empata: Životne strategije za osjetljive ljude'. </p><h2>Zašto uopće plačemo?</h2><p>Tri tipa suza koje znanstvenici prepoznaju uključuju i emocionalne suze, one potaknute snažnim osjećajima, kao što su radost ili tuga. Uz njih, razlikujemo bazalne suze koje nam podmazuju oči, te one refleksne koje se ispuštaju kad prašina ili isparavanja iz luka koji režete iritiraju oči. </p><p>- Ljudi su jedine životinje koje plaču u odrasloj dobi i imaju emocionalne suze koje mogu imati 'složeniju', društvenu funkciju. Na primjer, koriste za izazivanje podrške i utjehe od drugih, ili kao način društvenog povezivanja i komunikacije - kaže Lauren Bylsma, docentica psihijatrije i psihologiju na Sveučilištu Pittsburgh u Pennsylvaniji.</p><h2>Stres vidi izlaz kroz naše suze</h2><p>- Ako ste navikli potiskivati emocije, kad si jednom dopustite da plačete, to bi moglo izazvati anksioznost. To je normalno. Pomicanje perspektive i prepuštanje potrebi može vam pomoći da postupno prevladate bilo koju nelagodu. Morate se malo vratiti i raditi s unutarnjim djetetom, jer je unutarnje dijete ono koje je isključilo plač kao opciju kad nije bilo sigurno plakati - laže Orloff.</p><p>Plačem sebi dopuštamo da budemo ranjivi. To je dobro, jer ne možemo uvijek biti na oprezu, kaže Sideroff. Tijelo se uvijek oslanja na mnogo različitih dimenzija kako bi postiglo ravnotežu. Biti ranjiv je način oporavka od stresa i napetosti u određenom smislu. </p><p>Ljudi često kažu da se osjećaju bolje nakon što se isplaču. Vjerojatno zato što nas plakanje prisiljava da obratimo pažnju na ono što nas je pokrenulo i djelujemo kroz naše emocije i misli, kaže Bylsma. Plakanje bi moglo pomoći i u razumijevanju onoga što nam je važno, pogotovo ako plačemo nad nečim što nas neočekivano uznemiruje.</p><p>- Kad ste pod stresom, vaša aktivnost simpatičkog živčanog sustava se pojačava. Otkriveno je da osjećaju olakšanja koji potiče suze prethodi to pojačano djelovanje u parasimpatičkom živčanom sustavu, što znači da plakanje zapravo olakšava aktivnost koja vam pomaže da se počnete opuštati, pojašnjava Bylsma.</p><p>Zanimljivo je i da su emotivne suze jedinstvene po kemijskom sastavu. U njima su otkrivene određene koncentracije prolaktina, mangana, serotonina, kortizola i adrenalin, pri čemu većina sastojaka ima neku ulogu u regulaciji raspoloženja i olakšanju stresa.</p><p>- Međutim, neke su teorije o komponentama suza stare i još nisu provedena istraživanja kojima bismo ih potvrdili, kaže Bylsma. No, ako u emocionalnim suzama ima više nekih hormona od ostalih, to bi mogao biti znak da je ta osoba u to vrijeme doživljavala emocionalni stres - pojašnjava.</p><p>Plakanje može biti korisno u grupnim okruženjima, utvrdili su Japanci. Tako u Japanu u nekim područjima postoje 'klubovi za plakanje', zvani 'rui-katsu' (traženje suza), gdje ljudi sudjeluju u katarzičnim feštama.</p><p>- Zaključio bih da to (plakanje u skupinama) olakšava prihvaćanje plača i nošenje sa suzama, kaže Sideroff, a prenosi <a href="https://us.cnn.com/2020/07/24/health/benefits-of-crying-wellness/index.html">CNN.</a> </p><h2>Prilagođavanje vanjskim ograničenjima</h2><p>Budući da muškarci uče da je čvrstoća paradigma muškosti, suočavaju se s većom stigmom oko plakanja. Muškarcima koji potiskuju poriv za plakanje, to je znak snage da mogu biti autonomni, no sami odlučite pogrešno i - plačite, savjetuje Sideroff. Dodaje kako bi cilj trebao biti prepoznati svoje potrebe i riješiti ih, a ne stvarati dodatne potrebe. </p><p>Neki roditelji trude se sakrivati emocije da ne uznemire svoju djecu, što nije dobro. Partneri, na primjer, mogu jedno od drugog tražiti da se dogovore da će ponekad otići u šetnju, ili u drugu sobu, da bi se isplakali, predlaže Orloff. Može vam pomoći ako se isplačete negdje sami, a ne na mjestu gdje će vas biti sram, primjerice u uredu, kaže Bylsma.</p><p>No, plakati treba, jer suzbijanjem osjećaja činimo sebi štetu. Osjećaji koje nismo 'obradili' zapravo su put prema depresiji, upozoravaju stručnjaci. </p>