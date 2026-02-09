Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Savjeti za početnike i napredne PLUS+

Isplanirajte gredice i uzgojite uspješan vrt ove godine...

Piše Ana Vukašinović, Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 6 min
Isplanirajte gredice i uzgojite uspješan vrt ove godine...

Mjesečev kalendar nije strogo pravilo, već smjernica koja pomaže vrtlarima da rade u skladu s prirodom i razviju bolji osjećaj za ritam vrta

Admiral

Vrtlarenje posljednjih godina doživljava pravi povratak - ne samo u dvorištima i na okućnicama, već i na balkonima, terasama i prozorskim daskama. Sve više ljudi želi znati odakle dolazi njihova hrana, kako je uzgojena i može li se barem dio svakodnevice usporiti i vratiti prirodnijem ritmu. No, bez obzira na entuzijazam, početnici se često susreću s istim problemima: biljke venu, rastu sporo ili jednostavno ne uspijevaju. Razlog najčešće nije manjak truda, već nedostatak osnovnog znanja i planiranja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Imate bolove u zglobovima? To nije starost - evo pravi razlog
OPREZ!

Imate bolove u zglobovima? To nije starost - evo pravi razlog

Budite se s ukočenim koljenima? Zglobovi na prstima otiču i bole vas nakon napornog dana? Najnovija znanstvena istraživanja i vodeći svjetski reumatolozi ruše mitove
Dnevni horoskop za ponedjeljak 9. veljače: Rak zavodi i šarmira, a Djevica uživa na otvorenom
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 9. veljače: Rak zavodi i šarmira, a Djevica uživa na otvorenom

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 9. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Zbog žgaravice prekasno otkrivamo rak grla - stručnjaci upozoravaju na posljedice
MOGU BITI KATASTROFALNE

Zbog žgaravice prekasno otkrivamo rak grla - stručnjaci upozoravaju na posljedice

Ignoriranje učestale žgaravice moglo bi imati ozbiljne, pa čak i smrtonosne posljedice, upozoravaju stručnjaci nakon što je zabilježen porast slučajeva uznapredovalog raka jednjaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026