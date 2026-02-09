Mjesečev kalendar nije strogo pravilo, već smjernica koja pomaže vrtlarima da rade u skladu s prirodom i razviju bolji osjećaj za ritam vrta
Isplanirajte gredice i uzgojite uspješan vrt ove godine...
Vrtlarenje posljednjih godina doživljava pravi povratak - ne samo u dvorištima i na okućnicama, već i na balkonima, terasama i prozorskim daskama. Sve više ljudi želi znati odakle dolazi njihova hrana, kako je uzgojena i može li se barem dio svakodnevice usporiti i vratiti prirodnijem ritmu. No, bez obzira na entuzijazam, početnici se često susreću s istim problemima: biljke venu, rastu sporo ili jednostavno ne uspijevaju. Razlog najčešće nije manjak truda, već nedostatak osnovnog znanja i planiranja.
