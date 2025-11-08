Obavijesti

FINI DIZAJN

Isplati li se? Ova realistična špageti torbica kuće Moschino košta više od 2000 eura

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 2 min
Foto: moschino.com

Moschino kao brend ima pristup oblikovanju modnih predmeta na inovativan, nerijetko komičan način, a postavio ih je sam onivač Franco Moschino krajem prošloga stoljeća

Jesensko-zimska kolekcija 2025. brenda Moschino donosi clutch torbicu koja se na web shopu prodaje po cijeni od 2.587,96 eura. Riječ je o modnom dodatku izrađenom s fotografskim printom i ručno apliciranim trakama koje stvaraju iluziju špageta. Brojni ukrasni detalji, od simpatičnih cherry rajčica do listića svježeg bosiljka, čine ovu torbicu autentičnim, jedinstvenim komadom koji slavi talijansku strast prema hrani i kulinarskoj estetici.

Foto: moschino.com

Kao i uvijek, Moschino ostaje vjeran svom prepoznatljivom duhu, modnom humoru, ironiji i neograničenoj kreativnosti. Ovaj dodatak spaja duhovit komentar na talijansku kulturu s vrhunskom izradom i tipičnom Moschinovom teatralnošću, pretvarajući svakodnevni motiv hrane u zabavni modni element. 

Pod kreativnim vodstvom Adriana Appiolaze, koji je imenovan kreativnim direktorom Moschina u siječnju 2024. godine, brend nastavlja istraživati granice između mode, humora i kulturne ironije te potvrđuje svoj status jednog od najoriginalnijih glasova suvremene modne scene.

Cijena je paprena, pošto je ovaj modni predmet postavljen u sferu luksuza. Špageti todbica je statement modni dodatak za kolekcionare koji su ujedno fanovi posebnih komada vrtoglavih cijena.

Foto: moschino.com

Dizajn također pripada hiperrealizmu, stilu koji u svijetu modnih dodataka posljednih godina ima dosta poklonika.

Foto: moschino.com

Tako da doslovno tumačenje nekog motiva, a ovdje su to špageti, ima impresivan vizualni potencijal i privlačnost. Hrana je simparičan motiv, da se u svijetu kreiranja iskoristiti na niz načina. 

Foto: Moschino

Nadalje, bitno je ovdje spomenuti i naglasak na lokalno, odnosno Moschino kao brend njeguje sklonost domaćim motivima koji populariziraju talijansku kulturu diljem svijeta. 

