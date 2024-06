Isplati se isprobati: Savjeti za najugodnije putovanje avionom

Optimalno je kupiti kartu tri do četiri mjeseca ranije, dok su one u zadnji čas najskuplje, njih uglavnom kupuju kompanije za svoje zaposlenike. Uglavnom su to poslovni letovi ili oni koji radi privatnih obaveza moraju otputovati na određenu destinaciju - stoga nemaju izbora, već platiti najvišu cijenu.

Rezervirajte let ranije, ali ne prerano

Kada rezervirate let u zadnji tren, sustavi zrakoplovne kompanije misle da ste poslovni putnik koji ne brine previše o troškovima. To zapravo znači najvišu cijenu.

Optimalno je rezervirati let mjesec ili dva prije. Tada zrakoplovne tvrtke uvide da nema dovoljno popunjenih mjesta pa snize cijenu kako bi privukle putnike. Samo nemojte predugo čekati - cijene zrakoplovnih karata opet krenu rasti, tri do četiri tjedna prije leta.

Let početkom tjedna ujedno je najpovoljniji

Vikendi su klasično puni, stoga su najjeftiniji letovi uglavnom ponedjeljkom, utorkom ili srijedom.

Mnoge kompanije imaju svoju politiku, stoga je dobro za dodatne popuste provjeriti i direktno kod njih.

Sitna slova za skrivene naknade

Gotovo svaki niskobudžetni zračni prijevoznik naplaćuje dodatno za prtljagu ili odabir sjedala, stoga cijena koju vidite na početku možda nije finalna, ovisno o tome što želite.

Dakle, dok rezervirate, obratite posebnu pozornost: zrakoplovna tvrtka će odrediti što je uključeno, a što nije. To vam može pomoći da odlučite hoćete li se odlučiti za naizgled najnižu cijenu karte ili ćete odabrati skuplju koja će vam omogućiti neke druge opcije.

Sitna slova uvijek treba pročitati.

Pronađite najbolje sjedalo

Zrakoplovne tvrtke imaju mnogo različitih tipova zrakoplova u svojim flotama, a svi imaju svoje karakteristike sjedala.

A osim želje za sjedalom do prolaza ili prozora, puno toga treba uzeti u obzir, uključujući redove za izlaz, blizinu zahoda, sjedala s pregradom koja nemaju prostora ispod sjedala, sjedala s malo prostora za laktove...

Treba znati gdje su otprilike mjesta - nerijetko su B i E srednja sjedala, barem u malim i srednjim avionima s jednim prolazom.

Od detalja dobri su jastuci za oko vrata, praktični su kad nemate mjesta za nasloniti se, a i lako ih je nositi naokolo.

Prije rezerviranja provjerite kategoriju obiteljskih sjedala zrakoplovne kompanije

Putovanje s djecom zna biti izazov, stoga je dobro provjeriti kod kompanije što sve nude i kakvi su uvjeti.

Osim toga, dobro je provjeriti i hranu aviokompanije, naročito ako dijete ima neke posebne potrebe.

Zna se desiti da ne možete kupiti sjedala da ste svi zajedno, no u tom slučaju možete kontaktirati kompaniju i tako dogovoriti neke druge uvjete ako je moguće, kako bi vam putovanje bilo praktičnije, piše RD.