Ispovijest dadilja: U podrumu su držali nacističke predmete

Djevojke koje su u nekom periodu života čuvale tuđu djecu, odnosno radile kao dadilje, anonimno su na Redditu podijelile svoja iskustva. Neke su, kažu, bile šokirane koliko se obitelji izvana znaju činiti normalne, no kada se 'zagrebe malo ispod površine' na svjetlo dana izlaze razne čudne, pa i zastrašujuće stvari.

Ovo su njihova iskustva:

'Obitelj za koju sam radila imala je zaključanu sobu u podrumu. Jednom sam je otvorila iz znatiželje, bila je prepuna nacističkih stvari'.

'Otac djeteta je imao obrijanu glavu i znao je izgovarati neke rasističke komentare. Kada sam razgovarala s njegovom djecom o rasama, učinilo mi se da ih odgaja u neonacističkom duhu. Nakon toga nisam više željela tamo raditi, pronašla sam drugi posao.'

'Jednom sam čuvala djecu koja su se hrvala u dnevnom boravku. Odjednom je soba poprimila neki čudan miris, a djeca su se zaustavila i čula sam kako pitaju što je to. Jedan od njih je oborio veliku limenku s police na pod, a bila je puna marihuane koja se rasula posvuda. Poslala sam djecu u sobe, sve vratila i počistila.'

'Nikada nisam čuvala djecu nikome osim obitelji, a jednom sam radila kao čuvarica pasa za jedan bračni par. Ta žena me odvela u obilazak kuće prvi put kada sam došla i pokazala mi stražnju sobu koja je bila puna dildača i drugih seks-igračaka. Rekla mi je da mi to pokazuje kako bih znala da su tamo i da mi ne bude neugodno. Oni su, naime, prodavali te stvari zbog dodatne zarade. Dobro su me plaćali, voljela sam njihove pse.'

'Čuvala sam dijete koje mi je prišlo i hladno reklo: 'Moj tata ponekad tuče moju mamu'. Bila sam tada još u srednjoj školi. Ispričala sam mami što mi je dijete reklo, a ona je otišla na policiju i to prijavila.'

'Čuvala sam djecu u manjem gradu i bila vrlo popularna dadilja. Meni su davali tri puta veću plaću da čuvam djecu od tri obitelji, odjednom. Tek kasnije sam saznala da u gradu postoji svingerski klub čiji članovi su tamo odlazili u grupama, ovisno čiju djecu sam taj dan čuvala.'

'Radila sam za vrlo bogatu obitelj koja je imala troje djece i svake godine bi odlazili na ljetni odmor na Floridu. Majka je bila u tridesetima. Dolazili su zajedno na odmor, a kada bi se smjestili, otac bi odletio nazad u Cali na posao. Djecu sam čuvala tri do pet puta tjedno od 18.30 do 22 sata. Majka bi bila sva preplanula, ostavila bi svoj vjenčani prsten na kuhinjskom stolu i otišla van. Vraćala se vrlo kasno, pijana, a često u društvu nekih muškaraca koje mi je predstavljala kao svoje prijatelje. Često bi mi davala puno više novca nego je trebala. Naravno, nikad se zbog toga nisam žalila.'

'Čuvala sam djecu u obitelji koja je živjela u kući uređenoj kao iz nekog časopisa, ali u ladicama, hladnjaku i ormarima nije bilo ničega. Nije bilo toaletnih potrepština u kupaonici, osim WC papira, u kuhinji nije bilo hrane i pribora za jelo. Nije bilo niti dječjih igračaka. Žena mi je rekla da naručim hranu za djecu te da će gledati TV. Bilo je čudno.'

'Čuvala sam djecu prvim susjedima kada sam imala 13 godina. Djeca su imala 8 i 5 godina. Išli smo zajedno u školu i vraćali se iz nje pa bih s njima otišla u njihov dom, napravili bismo zadaće, jeli... Jednog dana škola je trajala upola kraće, a njihova majka je to, čini se, zaboravila. Ušli smo u stan i čula sam da se jedna vrata zatvaraju. Mislila sam da imaju uljeza pa sam zgrabila bejzbol palicu i otvorila vrata kupaonice, a tamo je stajala njihova majka gola uz nekog momka koji definitivno nije bio njihov otac. Dala mi je sav novac koji je imala u novčaniku da to ne spominjem. Dala mi je i svoju vizitku jer je bila fotografkinja tako da sam na kraju dobila 400 dolara i 650 dolara vrijednosti u fotografijama koje mi je snimila za skori Božić, kako bi ih mogla darovati obitelji. Čuvala sam im djecu oko tri mjeseca prije nego su preselili.'

'Bila sam dadilja u obitelji koja se u početku činila sasvim normalnom, čak ni prvi dan kod njih nije bio previše strašan. Ali, ubrzo sam shvatila da su oba roditelja nasilna. Mama je imala ozbiljne probleme za bijesom, uzimala je i neke lijekove za to, a tata je bio granični seksualni grabežljivac koji je neprestano govorio kako mu je supruga ružna i kako se stalno ponaša kao zmija i kako bi se rastao. Njihova djeca bila su jednako loša, a jedno je već uzimalo lijekove zbog problema u ponašanju. Otišla sam od njih nakon nekoliko mjeseci.'

