Ispovijest domine: Sve što oni žele jest da ih potpuno ponizim

Iako mnogi pri spomenu BDSM-a prvo pomisle na fizičku dominaciju i bol, mlada domina iz New Orleansa kaže da njezini klijenti više uživaju u psihološkoj, nego fizičkoj dominaciji

<p>Ree (21), domina iz New Orleansa, dopustila je novinaru <a href="https://www.insider.com/what-being-a-dominatrix-who-whips-and-degrades-sugar-daddy-2020-9" target="_blank">Insidera</a> da virtualno prisustvuje jednom od njezinih susreta s klijentom. Htjela je pokazati kako izgleda njezin uobičajeni 'radni dan' te objasniti zašto klijenti uopće dolaze kod nje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>Obučena u crno donje rublje i s kosom svezanom u pletenice pokazala je svog roba koji je bio 'na sve četiri' na podu hotelske sobe, obučen samo u bokserice i crnu masku od lateksa.</p><p>Tražila ga je da se predstavi, a kada je on to pogrešno napravio, nalupala ga je remenom koji je držala u ruci.</p><p>Domine poput Ree su obično žene koje dominiraju svojim partnerima fizički, mentalno i/ili financijski. To sve spada pod BDSM i iako mnogi takve žene zamišljaju obučene u kožu ili lateks, sa bičevima i lancima, Ree preferira psihološki aspekt dominacije.</p><p>Njezin klijent definira se kao 'mazohistički cuckold', što znači da voli gledati partnericu u seksu s drugim ljudima dok ga ona ponižava. Uz to, voli da ga drugi ljudi gledaju dok ga netko ponižava, što je bio i razlog zbog kojega je dozvolio virtualnog gosta u svom terminu. On je u BDSM sceni od svojih 20-ih godina i prije je on bio taj koji je dominirao, ali s 30 godina više voli biti podložan za svoju 'sugar baby'. 'Sugar baby' i 'sugar daddy' odnos je obično odnos između starijeg muškarca (sugar daddy) i mlađe žene (sugar baby) u zamjenu za novac, poklone i putovanja.</p><p>Tijekom susreta, Ree je većinom razgovarala s novinarom, dok joj je rob masirao stopala.</p><p>- Hej, otišao si previsoko - rekla mu je kada je došao do koljena pa mu je naredila da joj siše nožne prste i nastavila pričati o svom danu kao da se ništa nije dogodilo.</p><h2>Bijeg od svakodnevice</h2><p>Njezini klijenti vole kada ih se vrijeđa, omalovažava te povremeno opali remenom ili bičem.</p><p>- Poanta svega je da se oni osjećaju potpuno bezvrijedno. Puno muškaraca, većinom heteroseksualaca, u uobičajenom životu sebe prezentiraju kao 'alfa muškarce' i zato što tu masku nose cijeli dan, kada dođu kod mene, žele se potpuno podčiniti kako bi se odmorili od te mačo predstave koju izvode cijeli dan - objasnila je.</p><p>Jedan element svega toga ju ipak smeta, kao crnkinju iz Amerike. Njezin klijent, naime, traži da ona koristi i rasne scenarije tijekom njihovih susreta.</p><p>Kao dio toga, ona mu daje zadatke pa joj tako mora slati poruke u kojima prepričava knjige o pravima crnaca koje mu je ona dala da čita.</p><p>- On je mislio da je to jedan dio ovog našeg odnosa u kojem ću i ja uživati, jer je on uspješan bijelac, a ja sam crnkinja. To ima dosta veze s 'bjelačkom krivnjom' i sigurna sam da se i zbog nedavnih događaja i ubojstava crnaca sve više bijelih muškaraca želi podčiniti baš crnkinjama u Americi - rekla je.</p><h2>Dominiranjem plaća studij</h2><p>Nakon otprilike pola sata udaranja i vrijeđanja, došao je trenutak za eksplicitniji dio susreta, a taj dio klijent nije htio dijeliti s javnosti.</p><p>Ree je počela raditi kao domina u proljeće 2019. kako bi platila svoje račune za školovanje, a uz to je i internistica 20 sati tjedno. Klijenti joj obično plaćaju poklonima i novcem.</p><p>Zbog korone je počela viđati manje klijenata i redovno se testira.</p>