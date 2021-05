Dragi Mevludine,

uskoro imam sudski proces oko bračne stečevine pa vas molim da mi kažete kakvo rješenje vidite. Zanima me i što je s mojim sinom koji se ne javlja osim ako ja njega ne zovem. Hoću li uspjeti riješiti stambeno pitanje budući da sam podstanar? Hvala na odgovorima.

šifra: zabrinuta majka i baka

Odgovor:

Imate dobru dušu gospođo, no znate biti tašti pa i na stvari gledati previše negativno, s dosta predrasuda. U prošlosti ste imali mnogo prepreka, no većim dijelom ste ipak s njima izlazili na kraj. Sudski spor ćete riješiti do polovice iduće godine, no odvjetnik vam je trebao reći da ne očekujete baš previše.

No bit ćete sa svime djelomično zadovoljni, iako odvjetnici često uzimaju novce, a ništa konkretno ne rješavaju. No sve će dobro završiti. Sin vam je vrlo pozitivan, dobronamjeran i dobar u duši. I supruga mu je borbena i direktna. Ne vidim im nikakve veće probleme.

Svoje stambeno pitanje ćete riješiti za dvije godine i biti zadovoljni. Po vašim aspektima vidim da bi vam tijekom svibnja i srpnja moglo krenuti mnogo bolje nego sada, očekuje vas napredak na mnogim poljima. Za oko dvije i pol godine ćete se sasvim stabilizirati i osjećati se bolje u vlastitoj koži. Ništa strašno nije na vidiku.

Sretno.