Ispovijesti članova kultova koji su uspjeli pobjeći: Očekivalo se da pristupim vođinom haremu

'Došla sam na sastanak i tamo su bile još tri žene. Shvatila sam da sve tri moraju spavati s njim, a isto se očekuje i od mene - on se naprosto izreda na svima, s time da još moraš čekati jer između toga 'meditira'

<p>Bivši pripadnici kulta otkrili su trenutak kada su shvatili da trebaju napustiti vjerske zajednice kojima su se naivno pridružili, pronalazeći u jednom trenutku u njima smisao, utjehu ili pak bijeg od dotadašnjeg stila života.</p><p>U forumu<a href="https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/h9kt3m/former_cult_members_of_reddit_when_did_you/"> Reddita</a> koji je započeo u ponedjeljak, ljudi su zamoljeni da podijele ono što ih je napokon dovelo do toga da se odvoje od kultova u koje su se uključili, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8428213/Former-cult-members-reveal-moment-leave-group.html">Daily Mail.</a></p><p>- Nikad se nisam službeno pridružio, ali jedno vrijeme sam posjećivao jednu crkvu, koja se kasnije pokazala kao kult. Trenutak prosvjetljenja je bio kad sam najavio kako neću doći sljedeću nedjelju jer moram raditi, a odgovor voditelja je bio 'treba li mi stvarno taj posao' - napisao je jedan komentator.</p><h2>Daj nam sav svoj novac</h2><p>- Bila sam u kultu pet punih godina. Znala sam da je krajnje vrijeme za otići jer sam shvatila da što god učinim u njemu, nikad neću biti stabilna, a nakon svih tih godina bila sam na rubu toga da postanem beskućnik jer sam njima davala sav svoj novac. Jedino vrijeme kad nisam bila tamo je bilo kad sam spavala ili sam bila na poslu, a potom sam odlučila kako ću uzeti još jedan posao kako bih uštedjela novac da si kupim auto. No, znali su da radim više i tražili su još više novca od mene. Tada sam počela propitkivati njihovu filozofiju i shvatila sam da se sve temelji na laži. I danas se još oporavljam od svega - napisala je druga odbjegla članica.</p><h2>Očekivalo se da uđem u njegov harem</h2><p>- Kad me vođa kulta pozvao na točan datum da im se pridružim, došla sam i vidjela tamo još tri druge žene. Isprva sam mislila kako su samo prijateljice, ali ne - one su mu bile 'djevojke', a od mene se očekivalo da također uđem u taj bolesni harem. Pitala sam jednu od tih cura da ode sa mnom na WC, a tamo sam saznala neke detalje - da se seksa sa svima njima, no da je zapravo dosta dosadno jer svaki put kad svrši mora sat vremena meditirati dok sljedeća čeka svoj red za seks. Tako da seksualna aktivnost traje 4 sata - s vrlo malo akcije. Shvatila sam da je to sve poremećeno i da nema šanse da uđem, pa sam izmislila izliku da je otac saznao gdje sam i da prijeti kako će ubiti mene i njih ako odmah ne stignem kući. Srećom po mene, više me nisu progonili - opisala je jedna djevojka.</p><h2>Podvukla sam crtu kod tetoviranja</h2><p>- Bila sam članica, no rekla sam dosta kad se očekivalo da na svoje tijelo istetoviram ogromnu crnu zmiju, za što su rekli da je obavezno. Da sam ostala, svjedočila bih pobuni u tom kultu i pokušaju ubojstva kad je vođa kulta gotovo ubio svoju kćer u nekom suludom ritualu. Na sreću, djevojčica je sada daleko od njih te ju je usvojila neka dobra obitelj - kaže jedna komentatorica.</p><h2>Nema odgovaranja</h2><p>- Nisam bio član kulta, već kršćanskog bratstva na jednom britanskom koledžu. Kap koja je prelila čašu za mene bila je kad mi je jedan 'prijatelj' držao propovijed puna dva sata, vičući na mene i unoseći mi se u lice govoreći da sam 'nevjernik'. Svaki put kad sam progovorio da bih se obranio, on bi se samo još glasnije derao. Njegov cimer mi je rekao da je to bilo iz čina ljubavi. Aha, doviđenja.</p><p>Psiholozi objašnjavaju kako vođe kulta, koji su u pravilu vrlo karizmatični, slatkorječivi i šarmantni, obično vrbuju svoje žrtve tako da traže pojedince koji su ili u teškim životnim fazama, psihički nestabilni, iz razorenih obitelji ili općenito usamljeni te im je lako 'isprati mozak'.</p>