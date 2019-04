Ispovijesti mladenki: 'Zvala je mene i supruga na seks u troje'

Vjenčanje može biti najbolji ili najgori dan u vašem životu. Tijekom slavlja uvijek postoji barem jedan gost koji može pretvoriti lijepu proslavu u potpunu katastrofu.

Glasne pijane tetke, gošće koje su isto došle u vjenčanicama, ljubomorni bivši dečki - ovo su neke od najluđih i najneobičnijih priča s vjenčanja koje su mladencima uništile dan.

1. Moja bivša cimerica je odlučila na moje vjenčanje nositi svoju vjenčanicu. Znači, ne bijelu haljinu ili haljinu koja izgleda kao vjenčanica, već vjenčanicu koju je nosila na svojem vjenčanju - anonimno je podijelila korisnica Reddita.

Foto: Dreamstime

2. Buduća šogorica nas je tražila da pomaknemo datum vjenčanja jer je radila taj vikend. Naime, dobila je novi posao i nije željela tražiti da joj taj dan daju slobodno, piše MotterFodder.

3. Moji gosti su bili kao iz noćne more. Mamina prijateljica s posla se napila i plesala na stolu. Šogorica se htjela tući s mojoj tetom oko buketa. Barem dva gosta su prespavala u dvorištu kuće mojih roditelja. Moja kuma se napila, pala i skoro razbila čeljust. I još je netko cigarom zapalio stolnjak, podijelila je korisnica Reddita Galaxine.

4. Netko je naručio pizzu na svečanoj večeri. Iako je bilo puno hrane, napisao je meowqct.

5. Moja sestra se zaručila na mojem vjenčanju. Iako me je to razljutilo prešutjela sam, jer znam da ona uvijek mora biti u centru pažnje. Uz to, već su bili zaručeni mjesecima, kupili su prsten i njezin zaručnik joj ga je odlučio dati baš na našem vjenčanju, prepričala je jaysjami.

6. Djevojka od mojeg dobrog prijatelja se užasno napila, popela na stol i počela plesati. Skoro je i pala s njega. Inače je tiha i povučena, piše trebortus.

7. Tijekom fotografiranja svekrva je tražila da se napravi jedna slika obitelji. Potom mi je rekla da se maknem, napisala je Tess47.

Foto: Dreamstime

8. Šogorica mi je sabotirala vjenčanje. Moj muž i ja smo se odlučili na manje vjenčanje s osamdesetak gostiju, ništa previše otmjeno, ali lijepo. Vjenčanje je bilo na otvorenom. Unatoč tome, očekivali smo da će se gosti malo svečanije obući. Ali, veliki dio gostiju se pojavilo u topićima, trenirkama i trapericama. Ostali smo šokirani. Kasnije smo saznali da je muževa starija sestra bila toliko ljubomorna što se on ženi prije nje da je svima u obitelji rekla da će vjenčanje biti 'jeftino i u stilu piknika' te da mogu nositi što god požele, napisala je JealousSIL.

9. Moj muž i ja jako volimo Noć vještica pa smo odlučili poslije obreda napraviti kostimirani tulum na kojem će se istraživati 'ubojstvo'. Još prije vjenčanja nas je jedan prijatelj pitao bi li bilo u redu da na našem vjenčanju zaprosi svoju djevojku. Rekli smo mu da bi radije da to ne napravi. Složio se i mislili smo da je to riješeno. Na samom vjenčanju nas je u jednom trenu ulovio i pitao kad bi bilo dobro vrijeme da zaprosi svoju djevojku. Ponovo smo mu rekli da nam to nije drago. Usred zdravice, on je sve prekinuo i zaprosio svoju djevojku, koja se rasplakala te su potom otišli. Kasnije smo saznali da je njegova djevojka imala osjećaj da ju namjerava zaprositi i da mu je rekla da ju ni u kojem slučaju ne prosi u javnosti jer je jako sramežljiva. Ne samo da nam je 'ukrao' naš dan, već je i njoj uništio nešto jako lijepo, piše korisnik Reddita Davran.

10. Tijekom cijelog vjenčanja žena od jednog od naših djevera je plela vestu. Imali smo građansko vjenčanje, a ona je vjernica pa mislimo da je na taj način pokazivala svoje neodobravanje, piše ColdSilenceAtrophies.

11. Javna službenica koja nas je vjenčala je kasnila punih sat vremena i još tijekom cijelog vjenčanja promovirala svoju novu knjigu. napisala je je tattertittyhotdish.

12. Svekrvin pas mi je nakon vjenčanja, tijekom proslave, pojeo vjenčane cipele. Uz to, ona je odlučila prespavati kod nas, tako da smo muž i ja prvu bračnu noć proveli na kauču u boravku, zajedno s njezinim psom, podijelila je MigraineLeFay.

Foto: Dreamstime

13. Moja tetka, koja je inače alkoholičarka, je tijekom cijelog obreda vikala 'Buuu' i 'Nemoj to učiniti'. Uspjela je uništiti video s vjenčanja jer dečki u montaži nisu mogli izrezati njezino vikanje, jer bi onda izrezali i naše davanje zavjeta. Nakon toga se onesvijestila na stolcu i morali su ju odnijeti s vjenčanja, napisala je Jwagg82.

14. Moj ujak je tijekom vjenčanja mahao s nožem u ruci pijano vičući na kineskom, a nakon toga je odlučio baciti mikrofon u tortu, napisao je YeOldeHotDog.

15. Mužu moje sestre se nije svidjela ponuda pića na našem vjenčanju pa je odlučio upasti na tuđe vjenčanje koje se održavala u sali do naše. Jako brzo su ga ispratili van, napisala je awhq.

16. Prijateljica moje vjenčane kume se prvo pijana fotografirala s drugim gostima pokušavajući ih poljubiti. Potom se par puta pijana onesvijestila na plesnom podiju. A na kraju večeri je ponudila meni i mužu da nam se pridruži u hotelskoj sobi na jednom seksu u troje, piše the_red_one_sucks na Redditu.

