Isprika u braku zlata vrijedi - pokazuje vašu unutarnju snagu

Kad nekoga volite, treba slušati i što vam govore vaši roditelji i prijatelji o njemu jer oni vide ono što vi trenutačno ne možete vidjeti, a kasnije to nećete moći ignorirati, savjetuje Gary Chapman, autor knjige “Things I Wish I’d Known Before We Got Married”.

Autor je prije mislio da je isprika znak slabosti, no danas shvaća da je ona znak snage.

- Pravi muškarac prihvaća odgovornost za svoje pogreške i zna se ispričati. Ista stvar vrijedi i za žene. Kad se ispričate i priznate svoje pogreške, pokazujete da ste zreli. Ne možete imati dobar i uspješan brak prije nego što naučite ispričati se, ali i oprostiti tuđe pogreške. Povremeno će vam te pogreške koje su vas povrijedile pasti na pamet, ali ne morate se zbog toga osjećati loše. Oprostiti znači da tuđu pogrešku ne koristite protiv njega - objašnjava autor.

Dodaje i da je čest problem u braku novac.

- Najbolje je da pitanje novca riješite prije braka. Morate se dogovoriti koliko ćete trošiti i da ste oboje zadovoljni dogovorenim iznosom. U protivnom će pitanje novca biti uzrok vaših svađa. Jednako tako, morate se dogovoriti i oko štednje novca. Neki ljudi svaki mjesec sa strane stavljaju novac, a drugi ne štede uopće i ironično, obično u braku završe baš ta dva tipa ljudi. Dogovorite se koliko novca ćete mjesečno odvajati za štednju i za što uopće štedite - savjetuje autor i ističe da, osim o novcu koji imate, budete iskreni o onome koji dugujete.

Foto: Dreamstime

Napominje i da je prije braka važno dobro upoznati roditelje svojeg partnera i to kako oni međusobno funkcioniraju.

- Odnos između roditelja je ‘model veze’ prema kojem je on odrastao, pa je moguće da će ga oponašati i ponašati se prema onome što je naučio u vlastitom domu. Kad se vjenčate, niste vjenčani samo jedno za drugo nego i za svoje obitelji - upozorava autor.