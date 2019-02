Otkriva 'kemiju': Dug poljubac tajni je sastojak za orgazam

Prosječna žena provede dva tjedna života ljubeći se, ali koja žena želi biti prosječna, upitala se Violet Blue, autorica knjige “Kissing: A Field Guide”.

- Dva tjedna nisu dovoljna ako želite biti ona kojoj se muškarci vraćaju po još poljubaca. Naime, ljubljenje je najsenzualniji dio flerta, predigre, zavođenja i seksa. Kroz poljubac partneru prenosite poruku kojom govorite kako se osjećate. Primjerice, laganim, nježnim poljupcem prenosite mu nježnost i podsjećate ga da ga volite. Poljubac može sve promijeniti, to je trenutak u kojem partneri osjete postoji li ‘kemije’ između njih koja je dovoljno jaka da potvrdi privlačnost koju osjećaju jedno prema drugome. Dug i senzualan poljubac otpušta oksitocin, hormon koji je osnovna tvar da bi doživjeli orgazam - tvrdi.

Ne postoji pravilo kad se trebate poljubiti, ali autorica kaže da je ponekad čekanje upravo ono što poboljšava prvi poljubac s novim partnerom.

- Pričekajte da se privlačnost i uzbuđenje nagomilaju. Vrijeme je idealno kad osjećate da više ne možete dočekati da vas poljubi i vaša privlačnost je toliko jaka da osjećate kao da postoji magnet koji vas vuče k njemu. Budete li čekali da se to dogodi, prvi poljubac bit će nezaboravan, osjećat ćete se kao da vidite zvijezde. No budite oprezni, ne želite da on čekanje doživi kao nedostatak privlačnosti s vaše strane. U tome će vam pomoći flertanje - smješkajte se, dotaknite mu ručni zglob, sjedite blizu njega, ‘slučajno’ ga dotaknite dok prolazi pored vas i slično. Ako vas pokuša poljubiti, a vi želite još čekati, stavite svoju ruku na njegovo rame i nježno, ali čvrsto ga zaustavite. Osmijehnite se pa mu recite: ‘Nisam još spremna da me poljubiš, ali uskoro ću biti’ pa ga poljubite u obraz. Možete mu čak i reći da ćete ga poljubiti nakon trećeg spoja kako biste dodatno ‘zapalili vatru’ - kaže autorica.