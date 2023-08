Isprobajte recept: Od rogača napravite vrhunski domaći liker

Rogač je vrlo zdrava i često nepravedno zanemarena mahunarka koja sadrži vitamine B i E, željezo, magnezij, fosfor i ostale minerale. Također djeluje antibakterijski, antioksidativno i antivirusno, a bogata je i polifenolima koji štite srce i krvne žile.

Bere se sad u kolovozu i rujnu, a stablo daje plodove svake dvije godine, i to obilato. Zbog prirodne slatkoće, rogač odlično zamjenjuje kakao i proizvode od kakaa, s tim da je kod pripreme slastica od rogača potrebno dodati puno manje šećera.

Pošto rogač ima mali udio masti, njegova kalorijska vrijednost je za dvije trećine manja nego ona čokolade. Odlična stvar kod rogača je i to što se može dodati i u slana jela, a od njega se rade razni namazi, preljevi, kao i vrhunski liker.

Recept za domaći liker od rogača

Za domaći liker od rogača trebat će vam 200 g domaćeg rogača (nalomljenog na veće komade), 150 g šećera, korica neprskanog limuna, štap vanilije i litra domaće rakije (lozovače). Upotrijebite domaću rakiju, i to lozu, no može poslužiti i votka. Sve sastojke stavite u staklenku od tri litre i ostavite na suncu šest tjedana (do 45 dana) ili dok se šećer ne otopi. Procijedite i uživajte u bogatom okusu.