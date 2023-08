Odlični recepti sa smokvama: Napravite finu pašticadu ili liker

GUŽVE NA AUTOCESTAMA

Pogledajte gužve na Lučkom. Ogromne kolone na A1 prema moru, gužve i kod tunela Učka

LUČKO - Kolone od 2 i 3 kilometra su na prilazima Lučkom, a HAK javlja oko 11.30 da je gust promet sve do Zadra te da se vozi u kolonama s kraćim zastojima do Bosiljeva, ali i od Gornje Ploče do Sv. Roka. Kolona kod Učke je 2 km, a gužve su i kod Krčkog mosta te na čvoru Matulji