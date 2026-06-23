Imamo 5 recepata! Marelice su najbolje voće za dugovječnost

Dok nas znanstvenici uvjeravaju da je maslinovo ulje jedan od najvećih aduta za postizanje dugovječnosti, što su već dokazala mnogobrojna istraživanja te činjenica da na Sardiniji, gdje se ono često konzumira, živi najviše ljudi koji su doživjeli više od stotinu godina, ne treba zanemariti još jedan adut: marelice.

Naime, na sjeveru Pakistana, u dolini Hunza ispod Himalaja, živi narod Hunza, koji privlači pozornost time što prosječan stanovnik doživi između 110 i 120 godina, a prosječan životni vijek u ostatku zemlje je oko 68 godina. Štoviše, istraživanja pokazuju kako u toj dolini gotovo da nema oboljelih od raka, kardiovaskularnih bolesti ili dijabetesa, odnosno da gotovo nikad nisu bolesni.

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Dio znanstvenika pripisuje to činjenici da Hunze često uzgajaju i koriste indijsku konoplju, često poste i mnogo su vremena na čistom svježem zraku (na 2500 metara nadmorske visine), no sigurno se dio toga može pripisati tome da općenito jedu obilje povrća, žitarica i voća, a osobito marelice. Prema dostupnim zapisima, ne samo da ih jedu u velikim količinama u vrijeme sezone nego konzumiraju i mnogo sušenih marelica koje su bogate beta-karotenom i štite stanice od oksidativnog oštećenja, a u vrijeme posta navodno piju velike količine soka od marelice. U pričama o narodu iz doline Hunza često se spominje i to da su koštice marelica prebogate vitaminom B-17, koji je moćan borac protiv raka.

Foto: 123RF

Marelice su općenito iznimno bogate hranjivim tvarima i ljekovitim svojstvima koja pomažu u očuvanju zdravlja. Visok udio vitamina A i E važan je za očuvanje zdravlja očiju, a sastojci poput beta-karotena, zeaksantina i vitamina C štite oči od oštećenja. Marelice su bogate vodom, pa pomažu u održavanju zdravoga krvnog tlaka, tjelesne temperature, zdravlja zglobova i pravilnog rada srca. Visok udio vlakana koji marelice sadrže pomaže u očuvanju zdravlja probave. Uz to, marelice smanjuju rizik od oboljenja srca i vrlo su korisne za održavanje zdrave i mladolike kože. Antioksidansi i vitamin C korisni su u obnavljanju kože te izgradnji kolagena, a beta-karoten štiti od opeklina izazvanih sunčevim zrakama.

Najbolje ih je konzumirati svježe i sirove, bez kore, jer upravo ona sadrži najviše vlakana i vrijednih tvari. No suhe marelice, kao i džemovi, predstavljaju koncentrirano bogatstvo vrijednih sastojaka i također su dobar izbor dok im nije sezona. Pogodne su i za zamrzavanje, pa tijekom cijele godine u zamrzivaču možete imati marelica za kolače. Posebna prednost marelica je u tome što sadrže malo kalorija i ugljikohidrata, pa su pogodne i u prehrani dijabetičara.

Foto: 123RF

Inače, poznato je više od 50 sorti marelica, no procjenjuje se da se aktivno sadi i proizvodi njih 10-12. Kod kuće prezrele marelice obavezno čuvajte u hladnjaku, u kojemu mogu stajati i do sedam dana, odnosno najdulje do tri tjedna. Možete ih čuvati u papirnatim vrećicama, no još je bolje pohraniti ih u plastične spremnike s poklopcem, da se blokira pristup kisiku. Ako voće ostavite samo u zdjeli, zadržat će okuse i kvalitetu otprilike dva dana. U zamrzivaču se voće može pohraniti cijelo, izrezati na dvije ili više kriški ili na komade. Da biste to učinili, koristite plastične vrećice ili plastične posude.

Ako berete nezrelo voće, možete ga neko vrijeme čuvati u papirnatim vrećicama na sobnoj temperaturi, no imajte na mu da vrlo brzo zriju, pa tako možete čuvati samo količine koje ćete relativno brzo pojesti, ili ukuhati u džem, primjerice. 

Jednostavan mekani kolač s marelicama

Sastojci: 500 g marelica, 180 g brašna, 150 g šećera, 85 g maslaca, 80 ml mlijeka, 2 jaja, žličica praška za pecivo, 1/2 žličice soli, limun

Foto: 123RF

PRIPREMA: Marelice operite i narežite na kriške ili polovice, pa prelijte sokom od pola limuna. Posudu za pečenje obložite papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite marelice. Za pripremu biskvita: Izmiksajte maslac sa šećerom, dodajte dva jaja i nastavite miksati, pa na kraju dodajte mlijeko. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i koricu jednog limuna. Suhe sastojke dodaj smjesi jaja i maslaca te dobro povežite. Smjesu za biskvit prelij preko marelica i peci oko 40 minuta na 180 stupnjeva.

Pekmez od marelica

Sastojci: Sastojci za oko 6 staklenki po 1/2 kg: 3 kg domaćih zrelih marelica, oko 1 kilogram šećera (ili više ako marelice nisu slatke i zrele), vrećica želina

Foto: 123RF

PRIPREMA: Marelice operite i očistite od koštica pa sameljite. Izvažite dobivenu količinu voćnog pirea pa dodajte upola manju količinu šećera i ostavite da prenoći na hladnom i mračnome mjestu, s tim da svakih nekoliko sati treba promiješati da se šećer lakše otopi. Smjesu stavite u lonac da se kuha na srednje jakoj vatri dok se marelice skroz ne raspadnu. Želin pomiješajte s malo šećera i dodajte marelicama. Povećajte temperaturu i pustite da zavrije. Nakon što počne kipjeti, kuhajte još 5 minuta pa prelijte vrući pekmez u čiste i sterilizirane staklenke. Staklenke stavite u pećnicu na 100 stupnjeva otprilike 10 minuta. Kad ih izvadite iz pećnice, odmah ih čvrsto zatvorite i okrenite naopačke. Zamotajte u krpu ili deku i ostavite da se sporo ohladi. Pekmez čuvajte na hladnom i tamnome mjestu.

Okruglice s marelicama

Sastojci: 800 g krumpira, skuhanog u ljusci, 200 g oštrog brašna, jaje, 1/2 žličice soli, žličica maslaca, 15-20 marelica, krušne mrvice, maslac, šećer

Foto: 123RF

PRIPREMA: Krumpir operite i skuhajte u ljusci pa ga ocijedite i pustite da se malo ohladi. Ogulite ga i zgnječite pa dodajte jaje i maslac. Promiješajte, posolite pa dodajte brašno. Umijesite tijesto i prebacite ga na pobrašnjenu površinu na kojoj ćete ga razvaljati i izrezati na jednake kvadratiće. Marelicama izvadite koštice pa na svaki kvadratić stavite po jednu i oblikujte knedle. Zakuhajte lonac vode s malo soli i žlicom ubacujte jednu po jednu knedlu i pustite da se kuhaju. Nakon 10-ak minuta knedle će izaći na površinu, nakon čega ih treba kuhati još 5-6 minuta. Za to vrijeme na tavi, na malo masnoće, popržite krušne mrvice. Kuhane knedle procijedite, prelijte s malo otopljenog maslaca, uvaljajte ih u pržene krušne mrvice te pospite šećerom.

Liker od marelica

Sastojci: 2 kg marelica, 1 litra rakije, 500 g šećera; Potrebna oprema: velika staklena posuda od 5 litara, staklene boce (litraža po želji), lijevak, gaza

Foto: 123RF

PRIPREMA: Operite marelice i narežite na manje komade. Razbijte 10 koštica marelica, ostale bacite. U veliku staklenu posudu stavljate red marelica, stavite razbijene koštice pa šećer. Nastavite redati marelice i šećer dok sve ne potrošite. Prelijte rakijom i zatvorite poklopcem. Liker držite 3 tjedna na sunčanome mjestu. Povremeno ga promućkajte pa prelijte kroz lijevak obložen gazom u čiste staklene boce.

Toplo-hladni crumble s marelicama i sladoledom

Sastojci: 10-15 marelica, 5 žlica šećera, 1/3 žličice cimeta, sok od 1/2 limuna, žličica ekstrakta vanilije, 50 g hladnog maslaca, 80 g brašna, 50 g hladnog maslaca, 3 žlice šećera, prstohvat soli, 1/3 praška za pecivo, 20 g badema u listićima

Foto: 123RF

PRIPREMA: Upalite pećnicu na 180°C. Marelicama ogulite kožu, izvadite koštice i narežite na kockice. Narezanim marelicama dodajte šećer, cimet, ekstrakt vanilije, limunov sok pa sve promiješajte. Zatim umiješajte i maslac narezan na kockice. Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i šećer. Dodajte maslac i prstima ga utrljajte u brašno tako da se naprave krupne mrvice. Posudice (4 komada) premažite s malo maslaca. U posudice dodajte marelice i pospite ih mrvičastim tijestom pa na kraju dodajte pola žice šećera te malo listića badema. Pecite od 30 do 40 minuta na 180°C. Poslužite toplo, a prema želji možete dodati kuglicu sladoleda.