A post shared by Joshua Winwood (@joshalw) on Jul 14, 2014 at 10:14am PDT

Jezici ve\u0107ine ljudi ne se\u017eu toliko daleko, ali neki ljudi zapravo mogu vrhom jezika dodirnuti nos ili bradu. Samo oko 10% posto svjetske populacije mo\u017ee izvesti ovaj pokret.

Evo eksperimenta. Dignite desnu nogu s tla i poku\u0161ajte s no\u017enim palcem upisati broj 6. Ne trebaju vam papir ili olovka, samo s nogom napi\u0161ite broj u zraku.

Ve\u0107ina ljudi primijetit \u0107e da su, \u010dak i ne pomi\u0161ljaju\u0107i, krenuli nogom u suprotnom smjeru, djelomi\u010dno zato \u0161to kada pi\u0161ete broj 6 pi\u0161ete ga u suprotnom smjeru od kazaljke na satu.\u00a0

A post shared by Eva Campos (@migowtf) on Apr 20, 2016 at 8:25pm PDT

Postoje ljudi koji su u stanju trznuti nos. Jeste li znali da to mo\u017eete vje\u017ebati? Po\u010dnite s \u0161irenjem\u00a0nosnica.

Ina\u010de je poznato i kao 'gleeking' ili \u0161trcanje, a rijetko tko to mo\u017ee. To mogu\u00a0omogu\u0107iti jaki kanali slinovnice ili \u010dak odre\u0111ena hrana poput limuna.\u00a0

Kranijalni \u017eivci povezuju nos i o\u010di. Zbog toga, kad kihnete, automatski zatvorite o\u010di. Me\u0111utim, mogu\u0107e je kihati otvorenih o\u010diju. Sljede\u0107i put to isprobajte.

Presavijanje jezika na pola ne mo\u017ee u\u010diniti svaka osoba na Zemlji. Neki su ljudi sposobni izvesti jo\u0161 \u010dudnije trikove s jezikom.\u00a0

A post shared by Wish (@wishalice) on Jan 27, 2019 at 8:31am PST

Ve\u0107ini ljudi gotovo je nemogu\u0107e po\u0161kakljati samog sebe. To je zato \u0161to je \u0161kakljanje umije\u0107e iznena\u0111enja. Va\u0161 mozak shva\u0107a senzacije koje uzrokuju \u0161kakljanje i kontrolira ih prije nego \u0161to krenu utjecati na vas. Ipak, to nije nemogu\u0107e.

Neki ljudi imaju zavijen palac, poznat i kao 'autostoperski palac', \u0161to im omogu\u0107uje savijanje unatrag. Za ove ljude nije bolno pomicati palac unatrag i nema rizika da se o\u0161tete funkcije palca, pi\u0161e Bright Side.

Isprobajte sami: 9 stvari koji tek oni rijetki mogu napraviti

Jezici većine ljudi ne sežu toliko daleko, ali neki ljudi zapravo mogu vrhom jezika dodirnuti nos ili bradu. Samo oko 10% posto svjetske populacije može izvesti taj pokret

<h2>1. Savijanje prstenjaka</h2><p>Većina ljudi ima tendenciju lagano savijati prstenjak kad pomakne srednji prst. Međutim, postoje ljudi koji mogu priljubiti svoj prstenjak uz srednji prst, tako da im prstenjak stoji točno iznad srednjeg.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Dotaknite jezikom bradu ili nos</h2><p>Jezici većine ljudi ne sežu toliko daleko, ali neki ljudi zapravo mogu vrhom jezika dodirnuti nos ili bradu. Samo oko 10% posto svjetske populacije može izvesti ovaj pokret.</p><h2>3. Pomicanje udova u suprotnom smjeru</h2><p>Evo eksperimenta. Dignite desnu nogu s tla i pokušajte s nožnim palcem upisati broj 6. Ne trebaju vam papir ili olovka, samo s nogom napišite broj u zraku.</p><p>Većina ljudi primijetit će da su, čak i ne pomišljajući, krenuli nogom u suprotnom smjeru, djelomično zato što kada pišete broj 6 pišete ga u suprotnom smjeru od kazaljke na satu. </p><h2>4. Trzanje nosom</h2><p>Postoje ljudi koji su u stanju trznuti nos. Jeste li znali da to možete vježbati? Počnite s širenjem nosnica.</p><h2>5. Pljuvanje uz pomoć jezika</h2><p>Inače je poznato i kao 'gleeking' ili štrcanje, a rijetko tko to može. To mogu omogućiti jaki kanali slinovnice ili čak određena hrana poput limuna. </p><h2>6. Kihanje otvorenih očiju</h2><p>Kranijalni živci povezuju nos i oči. Zbog toga, kad kihnete, automatski zatvorite oči. Međutim, moguće je kihati otvorenih očiju. Sljedeći put to isprobajte.</p><h2>7. Presavijanje jezika na pola</h2><p>Presavijanje jezika na pola ne može učiniti svaka osoba na Zemlji. Neki su ljudi sposobni izvesti još čudnije trikove s jezikom. </p><h2>8. Škakljanje sebe</h2><p>Većini ljudi gotovo je nemoguće poškakljati samog sebe. To je zato što je škakljanje umijeće iznenađenja. Vaš mozak shvaća senzacije koje uzrokuju škakljanje i kontrolira ih prije nego što krenu utjecati na vas. Ipak, to nije nemoguće.</p><h2>9. Savijanje palca unatrag</h2><p>Neki ljudi imaju zavijen palac, poznat i kao 'autostoperski palac', što im omogućuje savijanje unatrag. Za ove ljude nije bolno pomicati palac unatrag i nema rizika da se oštete funkcije palca, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/9-simple-things-that-most-people-just-cant-do-697960/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR0UkgzzterosGCgHR-2K8Y3UXsLImihFvKwPXd3WXm4O-A6l6_stwN-mpo" target="_blank">Bright Side.</a></p>