ISPUNITE ANKETU Kakav auto vozite i što to govori o tome kakav vam se tip žene sviđa?

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Večernjem listu objavljen je tekst koji je tvrdio da se iz automobila koji vozite može zaključiti kakav vam se tip žene sviđa. Tadašnje teorije bile su prilično jednostavne - ljubitelj sportskih automobila traži atraktivnu partnericu, vozač karavana želi obiteljsku ženu, a onaj koji sanja Rolls-Royce želi 'ženu za pokazivanje'.

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Gotovo 50 godina kasnije jasno je da automobil ne određuje ljubavni život. Ljudi automobile biraju zbog budžeta, potreba, ekologije ili tehnologije, a ne samo zbog statusa. Ipak, psiholozi se slažu da naši izbori često odražavaju dio osobnosti, pa tako i preferencije u partnerima. Naravno, riječ je o zabavnoj interpretaciji, a ne znanstvenom pravilu.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

A sada nam recite - koji je vaš tip automobila? Glasajte u našoj anketi i saznajte što to govori o tome kakve žene volite!

1. SUV - tražite partnericu koja zna što želi

Ako vas privlače SUV modeli, vjerojatno volite osjećaj sigurnosti, praktičnosti i kontrole. Ne tražite dramu, nego osobu koja je samostalna, pouzdana i spremna zajedno graditi svakodnevni život. Privlače vas žene koje imaju svoje ciljeve, ali cijene stabilan odnos.

Foto: 123RF

2. Sportski automobil - privlače vas samopouzdane žene

Vozači sportskih automobila često vole adrenalin, dinamiku i uzbuđenje. Nerijetko ih privlače žene koje plijene pažnju, imaju izraženu osobnost i ne boje se riskirati. Takve partnerice vole spontana putovanja, nova iskustva i život bez previše rutine.

Foto: 123RF

3. Električni automobil - važni su vam zajedničke vrijednosti

Ako ste odabrali električni automobil, velika je vjerojatnost da razmišljate dugoročno i cijenite inovacije. U partnerici ćete prije svega tražiti inteligenciju, otvorenost prema novim idejama i svijest o budućnosti. Privlače vas žene koje razmišljaju svojom glavom i dijele slične životne vrijednosti.

Foto: Reuters/Telegram

4. Mali gradski automobil - važniji vam je karakter od dojma

Vozači kompaktnih automobila uglavnom su praktični i ne vole nepotrebno razmetanje. Često ih privlače opuštene, duhovite i prizemljene žene s kojima je lako razgovarati. Više cijene iskrenost nego luksuz ili vanjski dojam.

5. Luksuzna limuzina - volite eleganciju i ambiciju

Ljubitelji premium automobila često cijene kvalitetu, uspjeh i profinjenost. Privlače ih žene koje su samouvjerene, uređene i ostvarene u svom poslu, ali pritom ostaju prirodne. Važna im je međusobna podrška i osjećaj da uz sebe imaju ravnopravnog partnera.

6. Pick-up ili terenac - privlači vas avanturistički duh

Ako biste radije vozili kroz planine nego gradsku gužvu, vjerojatno vas privlače žene koje vole prirodu, putovanja i aktivan život. Ne tražite savršenstvo, nego osobu koja će bez puno razmišljanja krenuti s vama na vikend izlet ili kampiranje.

Foto: 123RF

7. Klasični ili oldtimer automobil - romantičar ste

Ljubitelji klasika često cijene tradiciju, priče i nostalgiju. Privlače ih žene koje imaju svoj stil, vole kulturu, umjetnost ili povijest te radije biraju kvalitetne razgovore nego površne dojmove.

19. Old school desant na Zagreb | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

8. Karavan - obiteljski ste tip i cijenite praktičnost

Vozači karavana uglavnom su organizirani, odgovorni i orijentirani na svakodnevni život bez komplikacija. Privlače ih žene koje su stabilne, brižne i okrenute obitelji ili dugoročnim planovima. Važna im je pouzdanost, zajednički ritam i osjećaj da sve “štima” u svakodnevici. Ne traže dramatiku, nego partnericu s kojom se može graditi miran i funkcionalan život.

Što kaže psihologija?

Iako automobil može odražavati dio naše osobnosti, iz njega se ne može pouzdano zaključiti kakvog partnera ili partnericu netko želi. Na izbor automobila danas utječu cijena, obiteljske potrebe, posao, ekologija i dostupnost punionica jednako koliko i osobni ukus. Zato ovu "analizu" treba shvatiti kao zanimljivu igru, baš kao što su je čitatelji Večernjeg lista čitali još 1977. godine. Automobil možda može otkriti ponešto o vašem stilu života, ali ljubavne preferencije ipak su puno složenije od onoga što piše na stražnjem dijelu vozila.

*Uz korištenje AI-ja