Do prije 100 godina čarape su bile isključivo u službi grijanja, no kako u to doba haljine postaju kraće, tako i najlonke dolaze u prvi plan.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi koji nose šarene čarape su kreativni

Prve najlonke bile su prozirne, napravljene od svile ili rajona, odnosno 'umjetne svile'.

Tek nakon 1940. godine najlonke dobivaju elastičan najlon i postaju nalik onima koje nosimo danas.

Tijekom osamdesetih nosile su ih poslovne žene, uz klasične suknje do koljena. Nezaobilazan modni dodatak na najlonke bile su salonke oblog vrha.

Dekadu kasnije obožavali su ih supermodeli i nosili na mikro haljine - Christy Turlington i Kate Moss.

Sličan stil imala je nerijetko i slavna manekenka Cindy Crawford.

U ovom mileniju popularnost crnih prozirnih najlonki prisutna je u večernjim kombinacijama.

Katie Holmes demonstrira idealan outfit za party dane.

Slavne cure poput Rite Ore vole atraktivne, male kratke haljine.

Od motiva, popularne su točkice, elementi čipke, kao i mala srca. Crne najlonke idealno pašu kraćim haljinama i suknjama, kako bi došle do izražaja.

Osim štikli, u ovoj modnoj priči posebno mjesto imaju i balerinke, naročito ako se radi o nekoj dnevnoj kombinaciji.