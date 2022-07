Istarske plaže: Rt Kamenjak je sinonim za kristalno čisto more

Istarske plaže uređene su oaze zabave, kreativnosti i uživanja za cijelu obitelj. Uronite u more na nekoj od njih i kući ćete ponijeti nezaboravne uspomene. More istarskih plaža besprijekorno je čisto, a njegova čistoća redovito se kontrolira. U Istri se more analizira na 203 plaže, a dosadašnje su analize pokazale da je na njima more visoke kakvoće, jedno od najčišćih u svijetu. Neke od istarskih plaža nagrađene su prestižnom Plavom zastavom, međunarodno priznatom oznakom za očuvanje prirode.