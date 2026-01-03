Dnevni horoskop za subotu 3. siječnja: Rak će imati ugodan dan, Lava čekaju nesporazumi

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Objektivnost vas neće najbolje služiti. Pazite da ne pretjerate s prevelikim zahtjevima prema djeci, misleći da će tako steći osjećaj odgovornosti. Moguća je prigoda za zabavu u ugodnom društvu, ali pretjerano konzumiranje alkohola moglo bi vas izložiti podsmjehu okoline. Moto današnjeg dana neka bude umjerenost u svemu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Večernji sati donose umor i osjećaj zasićenosti dnevnim zbivanjima. Uštedite si muke i odgodite neke obaveze i susrete. Ljubavni život će se poboljšati. Mogli biste održavati vezu s osobom koja živi u drugom gradu ili putem prijatelja upoznati nekog tko će vam se svidjeti zbog svog pomalo egzotičnog izgleda.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Obveze prema članovima obitelji pojačat će osjećaj umora, pa ćete priželjkivati malo više odmora i opuštanja. Ipak, bit će i slobodnih trenutka koje ćete radije provoditi u društvu prijatelja. Zabavljat će vas njihove priče sa zimovanja ili novogodišnje proslave. Iznenadit će vas telefonski poziv osobe koju niste dugo vidjeli.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pred vama je ugodan dan u kojem ćete zaboraviti na stare probleme. Odnosi s osobama koje žive u inozemstvu ili često putuju, bit će istaknuti. Mogli biste se s nekima od njih uskoro vidjeti ili ćete dobiti poziv da ih posjetite. Ljubavni odnos izlazi iz “slijepe ulice“. Nesporazumi blijede pred vašom ljubavnom snagom.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pripremite se na nesporazume u komunikaciji s ukućanima te razna kašnjenja i odgode. Iako ništa od svega toga neće biti dramatično, bit će dovoljno da vam pokvari raspoloženje. Ne otkrivajte neznancima stvari iz svoje intime, jer za to postoje prijatelji koji neće zlouporabiti ono što im u povjerenju otkrijete o sebi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vesela večer u dobru društvu pomoći će da zaboravite na probleme. Moguće su manje ljubavne zavrzlame koje će se nastaviti i idućih dana. Pokazat ćete svoje slabe točke osobi koja vam se sviđa, no nju bi to moglo odbiti od vas. Stoga ne žurite s otvaranjem svojih slabih strana, za to uvijek imate vremena.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mijenjat ćete raspoloženja. Mogli biste svašta izgovoriti bliskim ljudima, a onda požaliti. Ne prepuštajte se tmurnim raspoloženjima. Ako vas ipak obuzmu, prionite na čišćenje stana. Nije li vam do radnih aktivnosti, slušanje glazbe koja vas potiče na ples i razigranost, također mogu biti preventiva protiv neraspoloženja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Najviše će vas veseliti vrijeme koje možete posvetiti samo sebi. Većina će uživati u pasivnom odmoru i zbog toga neće osjećati grizodušje. Dovoljno ste spretni da sve obavite i sutradan. Večernji izlazak donijet će trenutke pravog uzbuđenja jer ćete se naći u ugodnom društvu, a ako ste sami može vam se dogoditi i nova simpatija.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nove životne okolnosti i prilike neće vas zaplašiti. Štoviše, omogućit će da proširite svoje obzore i potaknuti vas da na drukčiji način razmišljate o budućnosti. Možda će vam biti dosta rada za drugoga pa ćete razmišljati o osamostaljenju. Mlađi će željno iščekivati da im zazvoni telefon i javi se simpatija.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Dopustite ukućanima da otvoreno iznesu kritiku. Ono što vama cijelo vrijeme promiče, oni dobro uočavaju. Nađete li se u većem društvu, budite odmjereni u nastupu, a riječi pomno birajte. Ne reagirajte na nečije provokacije. Ako ste slobodni, budite oprezni u kontaktu s onima koji vam se napadno udvaraju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Glavnina preokupacija bit će vezana uz dom i odnos s obitelji, partnerom i djecom. Planirat ćete uređenje ili proširenje životnog prostora, a podstanari će krenuti u potragu za stanom. Članovima obitelji pomagat ćete da brže ostvare svoje planove. Na ljubavnom planu neke se stvari ne razvijaju kako biste htjeli.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Imat ćete više vremena za bavljenje osobnim interesima. Dobra knjiga, sport ili hobi ispunit će vam slobodno vrijeme, ali i dobrim raspoloženjem. Ljubitelji zimskih sportova i dobrog društva doći će na svoje. Ljubavne veze doživjet će pozitivne promjene, a neki susreti i telefonski pozivi mogli bi potaknuti vašu želju za provodom.