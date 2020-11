##greenscreen what the fuck happened ##makeitmini ##OurType

Iste je veličine kao model - ono što je dobila šokiralo je internet

TikTokerica Perri na toj je društvenoj mreži objavila neugodno iznenađenje koje je uslijedilo nakon što je isprobala kombinezon naručen online kupnjom - umjesto elegantnog modela jedva je prekrila grudi

<p>Većina dama prošla je uzbuđenje iščekivanja naručenog željenog paketa s ASOS-a, no jedna je mlada dama raspametila TikTok svojom 'katastrofom od kupnje'.</p><p>Perri, 20-godišnja TikTok zvijezda je to podijelila sa svojih 66.400 pratitelja, a njen urnebesni modni neuspjeh postao je pravi hit, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13291736/woman-hysterics-asos-jumpsuit-barely-covers-boobs/">The Sun</a>.</p><p>Na početku kratkog isječka, modna obožavateljica rekla je da misli da će se uklopiti u istu veličinu kao i model - ali kao što svi znamo, veličine često variraju od brenda do brenda.</p><p>I dok je Perri ružičasti 'elegantan i širi model kombinezona' uspjela zakopčati do kraja, recimo samo da ovaj model definitivno nije napravljen za 'obdarenije djevojke'.</p><p>Video je skupio preko 3,5 milijuna "lajkova" na TikTok-u i njene pratitelje ostavio u nevjerici.</p><p>Jedan se našalio: 'Samo naprijed!'</p><p>Drugi je dodao: "Zaboravili si majicu ispod. Tada bi bila potpuno ista.'</p><p>Treći je napisao: "Ovo je nevjerojatno. Nisam bio siguran što očekivati, ali ovo je komično.'</p>