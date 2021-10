Kava je mnogima najdraži jutarnji stimulans i zadovoljstvo u ostatku dana. Studije već neko vrijeme upućuju na to da je kava dobra za zdravlje, premda je prije imala lošu reputaciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobrobiti kave

- Kava nije nezdrava - kaže njemačka nutricionistica Anna Floegel koja je proučila na desetke istraživanja o popularnom napitku.

- Umjerena konzumacija povezana je s generalno smanjenim rizikom od razvoja bolesti - ističe Floegel.

Znanstvenica je proučila više dugoročnih studija u kojima su sudjelovali deseci tisuća ljudi. Postavljena su im pitanja o životnim navikama i evidentirane su bolesti od kojih pate.

Kavoljupci mogu biti posebno zadovoljni jednim od rezultata.

- Oni koji piju kavu žive dulje, neovisno o tomu gdje žive - kazala je.

No kava je dugo imala lošu zdravstvenu reputaciju. Zašto? Zbog pogrešnog pristupa istraživanjima, tvrdi Floegel. Premalo se pozornosti davalo ključnoj stvari koja često 'ide zajedno' s kavom - pušenju.

Činjenica je da pušači piju više kave i da su se bolesti povezane s pušenjem u prošlosti nepravedno pripisivale kavi. Nedavne su studije pokazale da kava ima određeni preventivni učinak na rak jetre i mjehura, a isto vrijedi za dijabetes tipa 2. Ni rizik od razvoja visokog tlaka ne povezuje se s konzumacijom kave, ističe Floegel.

Dakle, opće je pravilo - kava se može piti bez grižnje savjesti i koristi zdravlju. Ostaje za vidjeti kako kava djeluje na organizam. Ovo su tri najraširenije teorije:

Prva: Kava izaziva dehidraciju

Netočno.

- Kava je prirodni dijuretik, no može se pridodati količini tekućine koju konzumirate u danu, poput vode - kaže Floegel. Generalno se preporučuje unos od 1,5 do dvije litre tekućine dnevno.

Druga: Što više kave popijete, teže ćete zaspati

Netočno. Koliko se brzo kofein metabolizira ovisi od osobe do osobe, objašnjava Floegel.

- Nekome je pola šalice dovoljno da mu noć pretvori u dan, a netko drugi ih može popiti četiri i spavati kao beba - tvrdi. A tu je i pitanje navike organizma na ovaj napitak. Pijete li redovno puno kave, jedna šalica nema neki snažniji učinak na san.

Treća: Kava utječe na probavu

To je točno. Mnogima je ona dio jutarnje rutine. Šalica kave za početak dana pa odlazak na zahod. To se uglavnom može pripisati kofeinu, kaže Floegel, jer on ima stimulativni učinak na metabolizam.

No ni to nije generalno pravilo. Do koje mjere kava stimulira probavni sustav individualno je i opet ovisi o organizmu pojedinca.