Istopio se novac, pukla ljubav: Iris (83) i Mohamed (37) hvalili su se super seksom, romansom

Iris Jones (83) postala je poznata kada se udala za Mohameda Ibrahima (37) u lipnju 2020. Često je u medijima pričala o njihovoj romansi i sjajnom seksualnom životu, no sada je svog bivšeg ljubavnika prozvala sebičnom muškom 'sponzorušom'.

Prije tri mjeseca Iris je potvrdila da je vezi došao kraj i da ga je izbacila iz kuće u Weston-super-Mareu. Iako je bila oduševljena seksom, u vezi im ipak nije bilo sve tako bajno pa se oglasila na Facebooku i objavila vijest da su prekinuli.

- Želim vam ispričati istinu o vezi između Mohameda i mene od dana kada mi je on prvi put poslao poruku pa sve do sada. Naime, 25. lipnja 2019. dobila sam poruku od Mohameda i postali smo prijatelji na Facebooku. Izgledao je kao dobar tip, a u to vrijeme se razvodio i iz tog braka imao četvero djece. Požalio mi se zbog cijele situacije i ja sam mu bila rame za plakanje - osoba s kojom može razgovarati - napisala je Iris.

Poslao joj je svoje fotografije, a ona mu je rekla: 'Uskoro ćeš pronaći nekog drugog, jednako zgodnog kao što si ti'. Nakon toga sam i ja njemu ispričala sve o sebi, tada sam imala 79 godina i dva odrasla sina.

Njihovo dopisivanje se nastavilo i Iris je počela shvaćati da je postao pun ljubavi, a 10. srpnja 2019. predložio joj je brak! Nikada nije vidio kako Iris izgleda i njena prva reakcija je bila 'Ti si lud!'. Ali ljubavno bombardiranje se nastavilo i u studenom 2019. Iris je odletjela u Kairo da bi ga upoznala.

- Ponijela sam sa sobom nekoliko tisuća funti i platila sve njegove dugove. Bilo nam je prekrasno i ostala sam mjesec dana. Pokušali smo se vjenčati, ali nismo imali ispravne dokumente - kazala je.

Tvrdi da joj je službenik u britanskom veleposlanstvu u Kairu rekao: 'Nemoj mu davati novac'. Ali, nažalost nije poslušala savjet - jer mu je navodno dala 15.000 funti (17.500 eura) kad je išla u posjet. Kad su se trebali vjenčati, krenuo je koronavirus pa je njihovo vjenčanje odgođeno zbog karantena. Na kraju su se ipak uspjeli vjenčati.

- Imala sam 40.000 funti (47.000 eura) na svom bankovnom računu i svaki dan sam davala svoju karticu Mohamedu i svaki dan smo podizali 1000 egipatskih funti. To je bilo za plaćanje životnih troškova, hrane vani, medenog mjeseca u Sharm-El-Shieku i općenito uživanja u luksuznom životu - priča Iris.

Nakon tri mjeseca provedena u Egiptu, Iris se vratila u Veliku Britaniju, a Mohammed joj je rekao da na računu ima oko devet tisuća funti. Mohamed nikada nije imao posao i nikada nije imao novca. Govorila sam ljudima da dijelimo troškove, ali zapravo sam ja sve plaćala.

Čak i kad se vratila u Britaniju, rekla je da ju je nastavio tražiti novac. Iris tvrdi da je poslala još 14.000 funti (16.000 eura). I, u studenom 2021., Mohammed je uspio dobiti bračnu vizu.

To je značilo da je mogao otputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo i tu ostati dvije godine, ali je to podlijegalo reviziji za dva mjeseca. Iris tvrdi da je uplaćivala novac na njegov račun kako ne bi izgledalo kao da je došao 'cijediti državu'.

Iako se uspio zaposliti u lokalnom supermarketu, umirovljenica je rekla da je nastavio tražiti novac, a ona mu je dala još 26.000 funti (30.000 eura).

Rekla mu je da nema više novca. Ako sutra umre, da neće imati dovoljno da je pokopaju. Rekao je da mu treba još 40.000 funti (47.000).

Iris je rekla da je do prekida došlo zbog brojnih nesuglasica i svađa, a jedna od njih bila je nakon što je saznao da neće naslijediti njezin bungalov na moru.

Iris tvrdi da joj je Mohamed prijetio imenima žena koje mu se 'nabacuju' ako promijeni oporuku. Nakon toga joj je palo na pamet da ju je možda zbog novca i oženio.

- Iz Mohamedovog ponašanja naučila sam da je pokazivao mnoge osobine narcizma. Pomno sam istražila stanje jer sam htjela spasiti svoj brak, ali Mohamed nije htio slušati. On je uvijek bio u pravu, ja sam uvijek bila u krivu. Nakon još jedne žestoke svađe 13. lipnja, rekla sam mu da ode. Bila je to jedna od najtežih odluka koje sam ikada morala donijeti, jer je moja ljubav prema Mohamedu bila iskrena, ali se nisam mogla pretvarati da će se stvari popraviti. Dopustila sam da mi glavom upravlja srce - zaključila je, piše Daily Star.