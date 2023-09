Je li i vama ovo za rastavu? Žena ostavila supruga kada je saznala koji nadimak joj je dao

Do razvoda najčešće dolazi zbog nevjere, gubitka povjerenja i nedostatka komunikacije. Međutim, jedna žena priznaje da se razvela od supruga kada je saznala kojim nadimkom ju je zvao kad bi slao poruke prijateljima.

Kaže da je znala da mora ostaviti muža kada je na njegovom telefonu pronašla poruke s okrutnim nadimkom kojim ju je nazivao. Napisala je svoju anonimnu ispovijest na stranici Mamamia u kojoj je rekla: 'Od trenutka kada se naš sin rodio, ništa se nije promijenilo u vezi mog muža. Odbijao je govoriti kakvi su mu planovi'.

No, jednog jutra, dok je bio pod tušem, čula je kako njegov telefon neprestano vibrira. Otišla je provjeriti je li nešto hitno, ali je umjesto toga pronašla grupne poruke u kojoj su bili njegovi prijatelji sa zabave iz prethodne noći.

Naime, njen muž je bio vani do ponoći - vjerojatno je i pio - te je ujutro otišao ravno pod tuš bez ikakvog razgovora sa ženom. Ali nije to bilo ono što ju je iznenadilo.

Prisjeća se da je pročitala poruku u kojoj je pisalo da on ne može doći na piće jer će 'SWMBO reći ne'.

Zbunjena i iznervirana pitala ga je što ta skraćenica znači, a on je ležerno odgovorio: 'To znači 'Ona koja se mora slušati'.

- To se zove poštovanje prema obitelji, a ispalo je kao da sam mu ja majka koju on mora slušati kao da je tinejdžer. Nakon pet godina braka, ne mogu vjerovati da me ovako nazvao - dodala je.

Unatoč tome što su bili u braku pet godina i prije toga zajedno 10 godina, ona kaže da je znala da mora zatražiti razvod jer je on više nije cijenio, piše Mirror.