Istraživanje je otkrilo predvidiv redoslijed simptoma Covida-19

Nova studija globalne pandemije otkrila je da zaraženi Covidom-19 mogu imati predvidiv redoslijed simptoma koji se razlikuje od onog kod gripe i drugih koronavirusa

<p>Dosad su dokazi ukazivali na to da je najvjerojatniji redoslijed početnih simptoma Covida-19 obično počinjao s temperaturom, a zatim se razvijao kašalj te bol u mišićima, nakon čega bi slijedila mučnina i/ili povraćanje te na kraju dijareja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (olakšajte simptome alergije):</p><p>Iako sami simptomi nisu osobito jedinstveni, redoslijed kojim se javljaju razlikuje se od onog kod drugih respiratornih virusa i autori studije vjeruju da bi njihov model mogao pomoći u razlikovanju novih slučajeva i ograničavanju širenja bolesti. Koristeći podatke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o više od 55.000 potvrđenih slučajeva u Kini, autori su usporedili redoslijed simptoma kod Covida-19 s tisućama slučajeva gripe koje je prikupilo Sveučilište u Michiganu, gotovo 150 slučajeva SARS-a na području Toronta i malim brojem slučajeva MERS-a u Koreji. </p><p>Utvrđeno je da gripa počinje s kašljem i temperaturom. I dok MERS i SARS mogu slično početi kao Covid-19, kod njih je donji gastrointestinalni sustav obično prvi pogođen, što dovodi do dijareje prije mučnine i povraćanja.</p><p>- Redoslijed simptoma je važan. Znajući da svaka bolest drukčije napreduje znači da liječnici mogu brže utvrditi je li netko obolio od Covida-19 ili ima drugu bolest, što može pomoći u donošenju boljih odluka o liječenju - smatra Joseph Larsen koji se bavi istraživanjima u području računarske biologije i bioinformatike na Sveučilištu Južne Karoline.</p><p>Kada su znanstvenici analizirali simptome Covida-19 kod 500.000 pacijenata, otkrili su "najčešći redoslijed prepoznatljivih simptoma... koji se razlikuju od onih kod drugih respiratornih bolesti". Čak i kada su bili uključeni drugi simptomi poput grlobolje, glavobolje i umora, redoslijed četiri najvjerojatnija početna simptoma ostao je isti.</p><p>Budući da je temperatura prva, mjerenje temperature moglo bi biti relevantan probirni mehanizam. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) već savjetuje mjerenje temperature prije izlaska iz izolacije, a novo istraživanje poduprijelo je tu preporuku.</p><p>- Mi ne predlažemo početne simptome kao dijagnostički test, nego kao mogući znak da se treba testirati - napisali su autori.</p><p>Covid-19 je zarazniji od gripe i ima tendenciju pojavljivanja u klasterima. Ako možemo bolje izvijestiti javnost o redoslijedu pojave simptoma te bolesti, to bi nam moglo pomoći da brže identificiramo zaražene i stavimo ih u karantenu prije nego što se dalje proširi zaraza, kažu oni.</p><p>Bob Lahita, reumatolog koji nije bio uključen u studiju, rekao je za CBS da je novi model simptoma "dobar vodič". Studija je objavljena u časopisu Frontiers in Public Health.</p>