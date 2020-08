Maske koje same 'ubijaju' virus napokon su stigle u Hrvatsku!

Maske izraelskog proizvođača izgledom ne odudaraju od kirurških jednokratnih maski. No u materijal su inkorporirali bakar oksid s antivirusnim i antibakterijskim svojstvima

<p>Maske su od danas u distribuciji preko Medike i uskoro bi trebale biti dostupne u ljekarnama. Pojedinačna cijena je oko 40 kuna i nabavili smo 128.000 komada u ovoj pošiljci, no to je tek prva u nizu. Očekujemo još narudžbi, osobito jer su nam se već javili iz Srbije, Mađarske, Austrije i Švicarke da su zainteresirani za kupnju - pojašnjavaju iz tvrtke <strong>Rinigard</strong> koja je uvoznik za ove maske.</p><p>Kažu kako će se cijena, ovisno o veličini narudžbi, vjerojatno mijenjati u budućnosti.</p><p>Maska se izgledom ne razlikuje od klasičnih kirurških maski za lice, no prilikom izrade u materijal su inkorporirali bakar oksid s antivirusnim i antibakterijskim svojstvima.</p><p>Masku se može koristiti neograničeno, sve dok se fizički ne uništi ili ne polije vodom. Maska se u kontinuitetu može nositi do tri sata, a potom je treba skinuti, odložiti na ravnu površinu i ostaviti 40 minuta kako bi svojstva materijala neutralizirala patogene.</p><p>Izraelski znanstvenici koji su je osmislili razvili su je temeljem tehnologije za izradu zavoja i druge vojne opreme, a specifičnost maske leži u činjenici kako se njezina učinkovitost ne smanjuje s vremenom. Koriste liječnicima, ali i svim ljudima koji se učinkovito žele zaštititi od korona virusa.</p>