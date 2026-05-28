Istraživanje: Mjesto stanovanja može utjecati na brzinu starenja

Novo međunarodno istraživanje pokazalo je da brzina starenja ne ovisi samo o genetici, nego i o tome gdje živimo. Znanstvenici tvrde da okoliš može značajno promijeniti način na koji tijelo stari, uključujući imunološki sustav, metabolizam i crijevni mikrobiom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Kako izbjeći bore | Video: 24sata/pixsell

Studiju je predvodilo Sveučilište Stanford, a objavljena je u uglednom znanstvenom časopisu Cell. Istraživači su analizirali podatke 322 zdrave osobe iz Europe, istočne Azije i južne Azije kako bi utvrdili kako genetsko podrijetlo i geografska lokacija zajedno oblikuju ljudsku biologiju.

Koristeći tzv. „multiomics” pristup, znanstvenici su proučavali gene, proteine, imunološke markere, crijevne bakterije, metaboličke spojeve i druge biološke pokazatelje. Time su dobili dosad najdetaljniji uvid u to kako okoliš i nasljeđe djeluju na organizam.

Rezultati pokazuju da genetsko podrijetlo ostavlja trajni trag na imunološkom sustavu i metabolizmu, čak i kada se ljudi presele na drugi kontinent. Primjerice, osobe južnoazijskog podrijetla pokazivale su pojačanu imunološku aktivnost, dok su ispitanici europskog podrijetla imali raznolikiji crijevni mikrobiom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

No istraživanje je također pokazalo da promjena životnog okruženja može izmijeniti ključne biološke procese povezane s upalama, preradom energije i razinom kolesterola.

Biološka dob ne mora odgovarati stvarnim godinama

Najzanimljivije otkriće odnosi se na tzv. biološku dob, odnosno procjenu starosti stanica i tkiva, koja se može razlikovati od stvarne kronološke dobi osobe.

Znanstvenici su otkrili da su osobe istočnoazijskog podrijetla koje žive izvan Azije pokazivale znakove ubrzanog biološkog starenja u usporedbi s onima koji žive u Aziji. Kod Europljana je primijećen suprotan trend: oni koji žive izvan Europe imali su „mlađi” biološki profil od Europljana koji žive u Europi.

Istraživači smatraju da bi uzrok tome mogli biti prehrana, izloženost onečišćenju, stres, dostupnost zdravstvene skrbi i promjene u crijevnom mikrobiomu nakon preseljenja.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Posebnu pozornost privukla je povezanost između određenih crijevnih bakterija, masnih molekula zvanih sfingolipidi i gena povezanih sa starenjem stanica. Ta bi veza mogla pomoći znanstvenicima u boljem razumijevanju razvoja bolesti povezanih sa starenjem, poput kardiovaskularnih i neurodegenerativnih poremećaja.

Autori studije naglašavaju da rezultati ne znače da neka populacija „stari bolje” od druge, već da medicina budućnosti mora uzeti u obzir i genetsko podrijetlo i okoliš u kojem ljudi žive.

- Naša biologija oblikovana je kombinacijom genetskog nasljeđa i mjesta u kojem živimo, izjavio je jedan od autora istraživanja, profesor Richard Unwin sa Sveučilišta u Manchesteru.

Foto: PROFIMEDIA

Znanstvenici vjeruju da bi rezultati mogli pomoći razvoju preciznije medicine i individualiziranih zdravstvenih preporuka prilagođenih različitim populacijama diljem svijeta.