Istraživanje otkrilo: Obrada vode značajno smanjuje udio mikroplastike u njoj

Hrvatska je razvila tehničke i stručne kapacitete potrebne za budući državni monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju, a prvo nacionalno istraživanje pokazuje da se udio mikroplastike u značajnoj mjeri smanjuje nakon obrade sirove vode.

To dodatno potvrđuje važnost ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i tehnologije pripreme vode, pokazuje Izvješće o istraživačkom monitoringu mikroplastike u vodoopskrbnim sustavima Hrvatske za 2025., što ga je Institut za vode 'Josip Juraj Strossmayer' predao Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Hrvatska se time svrstala među prve države članice EU-a koje su izradile takvo izvješće, a spomenuto istraživanje prvo je sustavno te vrste u Hrvatskoj.

- Hrvatska se ovim istraživanjem svrstava među prve države članice Europske unije koje su provele nacionalno istraživanje prema novom europskom okviru za praćenje mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju - priopćio je Institut za vode 'Josip Juraj Strossmayer' .

Istraživanje obuhvatilo reprezentativne vodoopskrbne sustave

Istraživanje je obuhvatilo reprezentativne vodoopskrbne sustave različitih hidrogeoloških obilježja, od podzemnih vodonosnika i krških izvorišta do riječnih tokova i akumulacija.

Uzorci su prikupljani na izvorištima, nakon obrade vode i u distribucijskoj mreži, čime je po prvi put otvoren prostor za razumijevanje puta mikroplastike od izvora do slavine.

Iz Instituta navode da će konkretni rezultati istraživanja biti predmet daljnje stručne verifikacije, no da je već sada jasno da je Hrvatska razvila tehničke i stručne kapacitete potrebne za budući državni monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju.

Jedan od važnih stručnih uvida odnosi se na ulogu procesa pripreme vode za piće. Nalazi upućuju na to da se udio mikroplastike u značajnoj mjeri smanjuje nakon obrade sirove vode, što, kako ističu, dodatno potvrđuje važnost ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i tehnologije pripreme vode.

U Institutu za vode ističu kako je za građane posebno važna činjenica da ovakva istraživanja dodatno potvrđuju važnost i pouzdanost sustava javne vodoopskrbe.

Hrvatska ima vrlo visoku kvalitetu vode za ljudsku potrošnju

- Hrvatska se i danas ubraja među europske države s vrlo visokom kvalitetom vode za ljudsku potrošnju, a sustavno praćenje novih izazova poput mikroplastike najbolji je način očuvanja tog standarda i u budućnosti - poručuju u Institutu za vode 'Josip Juraj Strossmayer'.

Institut ističe kako su znanstvena istraživanja diljem svijeta potvrdila prisutnost mikroplastike u vodi koju pijemo, hrani koju jedemo, zraku koji udišemo pa čak i u ljudskom organizmu te da upravo zato njezino praćenje više nije samo pitanje zaštite okoliša nego i pitanje razumijevanja mogućih rizika za buduće generacije.

- Jer pitanje više nije postoji li mikroplastika u okolišu. Pitanje je koliko smo spremni razumjeti njezin put od okoliša do čovjeka i koliko ćemo odgovorno zaštititi vodu koju pijemo prije nego što nevidljivi problemi postanu vidljivi - poručuju u Institutu za vode 'Josip Juraj Strossmayer'.

Ističu da nova metodologija omogućuje usporedivost podataka među državama članicama EU-a i postavlja temelje budućeg europskog sustava monitoringa.

- Iako je većina mikroplastičnih čestica nevidljiva golim okom, istraživanja potvrđuju njihovu prisutnost u vodi, hrani i zraku. Upravo zato ova tema iz znanstvenih laboratorija sve snažnije ulazi u područje javnog zdravstva, zaštite okoliša i europske politike voda - upozoravaju u Institutu.

Mikroplastika izaziva veliki interes

Napominju da predaja izvješća dolazi neposredno nakon sastanka ministara okoliša država članica MED9 u Šibeniku, gdje je upravo mikroplastika izazvala velik interes predstavnika država članica, Europske komisije i stručne javnosti kao jedno od novih pitanja zaštite voda i okoliša.

Za potrebe istraživanja korišten je sustav TinyTrap, razvojno rješenje Instituta za reprezentativno uzorkovanje velikih količina vode uz visoku kontrolu mogućih izvora kontaminacije. Analitička obrada provedena je Ramanovom mikrospektroskopijom, jednom od najnaprednijih metoda u ovom području.