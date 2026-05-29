Hidratacija na maštovit način: Evo kako unositi više vode

Ljetno sunce i visoke temperature obično nas podsjećaju na važnost redovite hidratacije, no s dolaskom hladnijih dana lako je zaboraviti da je našem tijelu voda potrebna tijekom cijele godine.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:51 Video: 24sata/pixsell

Više od obične vode: čarolija infuzija

Aromatizirana ili infuzirana voda postala je globalni hit u hotelima i wellness centrima, no njezina priprema kod kuće iznimno je jednostavna. Dodavanjem svježeg voća, povrća i začinskog bilja obična voda postaje ukusan napitak bez dodanih šećera, kalorija ili umjetnih aditiva. Postupak je lak: operite i narežite željene sastojke, stavite ih u vrč ili bocu, dodajte hladnu vodu i ostavite da odstoji barem sat vremena u hladnjaku kako bi se okusi proželi. Za intenzivniju aromu, sastojke možete lagano zgnječiti prije dodavanja u vodu.

Klasične i osvježavajuće kombinacije

Limun i menta predstavljaju bezvremenski klasik. Limun je bogat vitaminom C koji jača imunitet i potiče probavu, dok menta umiruje probavni trakt i pruža osjećaj svježine. Još jedna popularna opcija je kombinacija krastavca, jagode i limete, koja stvara savršeno osvježavajući napitak idealan za vruće dane. Krastavac hidratizira i pomaže smanjiti nadutost, dok jagode i limeta daju slatko-kiselu notu.

Foto: 123RF

Egzotične i voćne arome

Ako ste raspoloženi za tropske okuse, isprobajte kombinaciju ananasa, kokosa i limete. Za puniji okus kokosa, umjesto komadića ploda možete koristiti kokosovu vodu kao bazu. Lubenica i bosiljak još su jedan neočekivani, ali sjajan par. Slatkoća lubenice, koja je sama po sebi iznimno bogata vodom, savršeno se nadopunjuje s blago paprenom aromom bosiljka. Za ljubitelje bobičastog voća, mješavina jagoda, borovnica i malina pretvara vodu u antioksidativnu bombu koja podržava zdravlje srca.

Biljne i začinske note

Za one koji preferiraju složenije, gotovo gurmanske okuse, kombinacije s biljem i začinima nude bezbroj mogućnosti. Grejp i ružmarin stvaraju gorkasto-aromatičan napitak koji potiče detoksikaciju, dok jagoda i bosiljak nude slatku i herbalnu rapsodiju. Tijekom hladnijih mjeseci, voda s ploškama jabuke i štapićem cimeta može poslužiti kao zdrava i utješna alternativa toplim napitcima. Đumbir, poznat po svojim protuupalnim svojstvima, odlično se slaže s breskvom ili limunom, dajući vodi pikantnu notu koja budi osjetila.

Praktični trikovi za svakodnevnu hidrataciju

Osim obogaćivanja okusa, postoji niz strategija koje vam mogu pomoći da redovito unosite tekućinu. Zaboravite na staro pravilo o osam čaša dnevno; stvarne potrebe za vodom individualne su i ovise o spolu, težini, razini tjelesne aktivnosti i klimatskim uvjetima. Prema preporukama američkog Medicinskog instituta, žene bi trebale unijeti oko 2,7 litara, a muškarci oko 3,7 litara ukupne tekućine dnevno, što uključuje i vodu iz hrane.

Postavite si realan dnevni cilj i pratite svoj napredak. U tome vam može pomoći boca s oznakama za vrijeme ili količinu, kao i brojne mobilne aplikacije koje vas podsjećaju kada je vrijeme za novi gutljaj. Neka vam višekratna boca za vodu postane stalni pratitelj - na radnom stolu, u automobilu i na noćnom ormariću. Jednostavan trik je popiti čašu vode odmah nakon buđenja kako biste rehidrirali tijelo nakon sna, te jednu čašu prije svakog obroka, što može pomoći i u kontroli apetita. Unos vode možete povećati i konzumacijom namirnica bogatih vodom, poput krastavaca, zelene salate, rajčica i lubenice.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Alternativni izvori hidratacije

Ako vam i dalje treba promjena, postoji još nekoliko [kreativnih načina za povećanje unosa vode.

Mjehurići kao saveznik

Gazirana voda je odlična zamjena za zašećerene sokove i gazirana pića. Pružaju osvježenje i osjećaj punoće, što može pomoći kod probavnih smetnji i zatvora. Ključno je birati one bez dodanog šećera ili umjetnih sladila kako bi ostale zdrav izbor.

Foto: 123RF

Moć biljnih čajeva

Biljni čajevi sjajan su način za hidrataciju, pogotovo tijekom hladnijih dana. Ne sadrže kofein, šećer ni kalorije, a mnogi od njih nude i dodatne zdravstvene koristi. Čaj od kamilice i cimeta potiče kvalitetan san, đumbir i metvica umiruju probavu, a matičnjak može smanjiti razinu kortizola. Čak i crni i zeleni čaj, unatoč maloj količini kofeina, doprinose ukupnom unosu tekućine i osiguravaju vrijedne polifenole.

Foto: 123RF

Led i "agua fresca" za dodatni užitak

Pripremite aromatizirane kocke leda tako da u kalupe za led stavite sitno sjeckano voće i bilje (npr. borovnice i lavandu) i prelijete ih vodom. Takav led obogatit će svaku čašu vode. Za potpuno drugačije iskustvo isprobajte "agua fresca", popularni napitak iz Meksika i Srednje Amerike. Priprema se jednostavnim miksanjem jedne šalice nasjeckanog voća (poput ananasa, dinje ili jagoda) s jednom šalicom vode. Po želji se može dodati malo soka limete ili listić mente. Rezultat je duboko aromatičan i hranjiv napitak koji hidrataciju podiže na novu razinu.

Foto: 123RF







*kreirano preko AI-ja