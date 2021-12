Izvješće koje je objavljeno u ponedjeljak, analiziralo je gotovo 500.000 carinskih dokumenata koji otkrivaju da brendovi kao što su Coach, LVMH, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG i Fendi imaju višestruke veze s industrijom koja podupire krčenje šuma Amazone.

Više od 50 robnih marki ima višestruke veze u opskrbnom lancu s najvećim brazilskim izvoznikom kože, JBS-om, za kojeg se zna da se bavi krčenjem šuma Amazona. JBS se nedavno obvezao postići nultu stopu krčenja šuma u svom globalnom opskrbnom lancu do 2035., no eko udruge ističu da to mora biti mnogo ranije.

Studiju je provela Stand.earth, tvrtka za istraživanje lanca opskrbe. Nalazi su iznenađujući, djelomično zato što su brojne marke koje su ispitane nedavno objavile politike koje zabranjuju upravo ovakve protokole.

- Obzirom da trećina anketiranih tvrtki ima neku vrstu eko politike, očekivali smo da to ima i utjecaj na krčenje šuma, no to očito nije tako. Krčenje šuma i dalje raste - komentirao je Greg Higgs, jedan od istraživača uključenih u izvješće.

Istraživači se nadaju da će se ove odluke jednog dana proširiti na druge industrije koje uvelike koriste kožu, poput automobilskog sektora.

Brazil se 2019. i 2020. suočio s kritikama svjetskih čelnika jer nisu učinili više da zaštite šumu od bijesnih požara. Krčenje šuma u kritičnom ekosustavu nastavlja se alarmantnom brzinom.

Istraživanja su pokazala da je stočarska industrija najveći pokretač krčenja amazonskih prašuma, a modna industrija važan je zupčanik u stroju za izvoz kože.

Projekcije pokazuju da modna industrija mora zaklati 430 milijuna krava godišnje do 2025. kako bi nastavili opskrbljivati ​​potrošače novčanicima, torbicama i cipelama.

Od 84 tvrtke analizirane u izvješću, 23 imaju politiku protiv krčenja šuma. Autori istraživanja vjeruju da te 23 tvrtke vjerojatno krše vlastitu politiku, na temelju njihovih nalaza. Za modnu kuću LVMH, na primjer, utvrđeno je da ima visok rizik od povezanosti s krčenjem šuma Amazona – unatoč činjenici da se ranije ove godine brend obvezao zaštititi ranjivu regiju s Unescom, piše Guardian.