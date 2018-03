Istraživanje: Zašećereni voćni sokovi opasni su za zdravlje

Kod onih koji dnevno piju više od 6,8 decilitara slatkih napitaka, rizik od smrti od srčanih i drugih bolesti dvaput je veći od onih koji dnevno u prosjeku konzumiraju manje od 3,4 decilitra. Smatramo da istraživanje u značajnoj mjeri potkrepljuje spoznaje o važnosti smanjenja udjela slatkih napitaka u našoj konzumaciji, rekla je voditeljica istraživanja Gene Welch i dodala da rezultati istraživanja iznova potvrđuju koliko je važno kontrolirati unos šećera u organizam.

Zašećereni voćni sokovi u većim količinama opasni su za srce i znatno povećavaju rizik od smrti od srčanih i drugih oboljenja, objavili su američki znanstvenici, a prenosi časopis Medicalexpress. Znanstvenici su pratili 18 tisuća ispitanika tijekom šest godina, a rezultate svoga istraživanja predstavili su na konferenciji Američke kardiološke udruge (American Heart Association).

Zaključci znanstvenika iz ove studije odnose se samo na napitke, ne i na jela s visokim udjelom šećera. Naime, kako navode, očito je da zbog nedostatka hranjivih tvari u slatkim napitcima njihova uporaba vodi do "priljeva šećera", koji tijelo mora apsorbirati, dok u hrani, osim šećera, postoje masti i proteini koji usporavaju metabolizam.

7 znakova da ste pretjerali sa šećerom:

1. Neodoljiva potreba za slatkim

Šećer može izazvati ovisnost, a stalno jedenje vodi do lančane reakcije te stalne želje za šećerom.

2. Manjak energije i stalni umor

Foto: Dreamstime

Hrana zasićena šećerom privremeno podiže nivo energije u tijelu, ali nakon tog kratkog vremena dolazi do još većeg, i to jako naglog, pada i energije i šećera. To je glavni razlog zašto se ljudi osjećaju premoreno i beživotno.

3. Debljanje

Šećer nema u sebi vlakana ili proteina i zbog toga ne utječe na osjećaj sitosti. Što više šećera jedemo, to više kalorija dobivamo, ali vrlo malo energije. Također aktivira inzulin koji prenosi šećer u organe kako bi se iskoristio za proizvodnju energije.

Jedna od posljedica prevelikog unosa šećera je ta da on tijelu šalje poruku da je potrebno proizvesti dodatni inzulin, što s vremenom može potaknuti otpornost na inzulin. U takvoj situaciji, tijelo ne može reagirati na normalne količine inzulina, a šećer se ne može koristiti na potreban način.

Otpornost na inzulin povezana je s preopterećenjem gušterače, a direktne posljedice su debljanje, pretilost i dijabetes.

4. Česte prehlade ili gripa

Foto: Dreamstime

Prevelika količina šećera u prehrani slabi imunitet i njegovu sposobnost da se bori protiv prehlada, virusa, gripe i kroničnih bolesti. U trenutku kad čovjek smanji unos šećera u organizam, smanjuje i rizik od navedenih bolesti.

5. Promjena okusa slatkog

Previše šećera ima negativan utjecaj na okusne pupoljke te povećava toleranciju na šećer. To znači da će s vremenom ljudi imati potrebu jesti sve slađe i slađe da bi imali isti okus iste slatkoće.

6. Mentalni zamor

Foto: Dreamstime

Ovo je jedan od najpoznatijih simptoma niske razine šećera. Unos velike količine šećera u organizam brzo podiže šećer u krvi i nakon kratkog vremena naglo opada. Stručnjaci tvrde da nepravilna kontrola šećera u krvi povećava rizik od kognitivnih problema.

7. Problemi s kožom, nogama i podočnjaci

Šećer u tijelu ima upalna svojstva, a uzrokuje akne, ekceme, rozaceju te presuhu ili premasnu kožu. Smanjenjem količine šećera u prehrani koža će se brzo oporaviti i postati čista i mekana.