Istrošeni nakon druženja: Tuđi kaos i očekivanja crpe energiju

Najiritirajući aspekt introvertiranosti je to što brzo postaju žrtve "socijalnog sagorijevanja". Preživjeti neko prijateljsko druženje za njih često znači da poslije trebaju vremana sami sa sobom kako bi "došli k sebi". Uglavnom to rade čitajući ili buljeći u filmove uz nula posto interakcije s drugim ljudima. No, introverti nisu jedini koji doživljavaju socijalni stres, piše Thrive Global.

Doživljavaju ga i ambiverti (imaju osobine i introverta i ekstroverta), ali i i ekstroverti koji će u nekim situacijama biti iscrpljeni nakon druženja s drugima.

Klasični introverti vjerojatno već znaju kako se izliječili od socijalnog pregorijevanja. Najčešće je to odmor i samo odmor, pa čak i ako su bili na obiteljskom okupljanju gdje sve poznaju.

Kako se ekstroverti osjećaju nakon druženja?

Kod ekstroverta, problem nije u pretjeranom druženju niti u tome što su anksiozni zbog razgovora s drugima. Naprotiv, oni zapravo vole razgovarati, dapače komunikacija je njihov odmor. Problem je više u tome što su drugi toliko upoznati s njihovom reputacijom da se ponekad osjećaju "zaključani" u ulozi prijatelja koji je - uvijek tu.

- Budući da je njihova energija obično usmjerena prema ljudima, ekstroverti se ne umaraju od druženja kao što je to slučaj s introvertima, već od osjećaja da moraju biti ljubazni prema svima i potrebe da budu ono što drugi od njih očekuju - kaže klinička psihologinja Aimee Daramus.

Foto: Dreamstime

- Život tada mogu početi doživljavati kao jednu veliku predstavu. Ekstroverti će se možda tada morati sjetiti pitanja koje si trebaju stalno postavljati, a ono glasi: "Što mi treba od ovog druženja?" i pridržavati se toga - dodaje.

Recimo da ste ekstrovert, i da želite izaći s prijateljima u petak navečer, ali zbog iscrpljenosti ne možete. U tom slučaju pokušajte izbjeći dramu. Doktor Daramus predlaže da svojim prijateljima date do znanja da ste iscrpljeni i da mogu očekivati samo opušteno druženje.

U cilju ublažavanja svoje unutarnje potrebe da stalno budete okruženi ljudima, okružite se ljudima s kojima možete biti ono što jeste. Drugim riječima, družite se s ljudima koji su vam potpora i neka vam oni budu prioritet.

Kako ambiverti doživljavaju socijalni stres?

Za ambiverte možda najveći problem predstavlja zbrka zbog odabira najprikladnijeg "lica" u tom trenu. Da biste vi bili sretni morate sami dokučiti koje situacije vas pune energijom, a koje vas "troše".

- Ako ustanovite da ulazite u nešto s negativnim stavom, zaustavite se, napravite korak unazad i slušajte što nije u redu te što vam treba - kaže dr. Daramus i dodaje:

- Naučite razliku između onoga što želite i onoga što mislite da biste trebali poželjeti. Budite izbirljivi i birajte druženja na koja ćete ići te zapažajte koliko se trudite dok se družite s ljudima. Ne osjećajte se krivima ako nekad "ne ide", jer ambiverti se nekad moraju napuniti i druženjem, ali i unutarnjim mirom kako bi optimalno funkcionirali.

Foto: Dreamstime

Recimo da idete na poslovni ručak koji vam može otvoriti sjajne mogućnosti, prilika su za upoznavanje novih ljudi i za uspostavljanje kontakata. Ali, vi se, iz nekog razloga, ne osjećate dobro zbog toga. Priuštite si tada minutu kako biste analizirali zašto je to tako.

- Spoznavanje razlike između onoga što želite i onoga što biste trebali željeli može biti najteži dio. Lako je reći da biste trebali izlaziti i zabavljati se jer je vikend, jer naravno, ljudi koji se žele zabavljati, izlaze. No možda će vam trebati samo neko vrijeme da složite misli - kaže psihologinja.

Skratite si muke

U osnovi, ekstroverti i ambiverti bi trebali primjetiti ili zapisati svoja zapažanja, ono što introverti već odavno rade, kako bi sebi skratili muke: ključno je ne lagati sam sebe, dati si dovoljno vremena za pregrupiranje i staviti svoje potrebe prije potreba drugih.