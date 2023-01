'Istu pidžamu nosim više puta prije pranja: Radite li i vi to ili svaku večer odijevate novu?'

Blogerica Allison željela je doznati imaju li i njezini pratitelji naviku poput njezine. Kad je bila mlađa, roditelji su je uvijek tjerali da nosi pidžame više noći za redom jer nisu bile prljave, a ona sada to i dalje radi kao odrasla.

- Moram znati nose li ljudi pidžame više noći zaredom - pitala je na društvenim mrežama.

No, mnogi nisu bili jedinstveni u mišljenju po tom pitanju, i dok neki rade isto što i Allison, drugi su rekli da peru pidžamu nakon svakog nošenja.

- Dakle, moram znati radimo li kao odrasli još uvijek to, nosimo li pidžame više noći? Kakva je situacija? - upitala je.

Mnogi su se složili da se pidžama može nositi nekoliko puta prije pranja.

- Nosim ih tjedan dana zaredom, haha. Mrzim prati rublje - priznaje jedan.

- Čekaj. Ima ljudi koji ne nose svoje pidžame više noći zaredom???? - u šoku su neki.

- Nosim dok ne osjetim da je prljavo ili dok nemam tešku noć kada se oznojim - dodaje drugi.

Neki su pak i pohvalili ponovno nošenje spavaćice kao ekološki prihvatljivu naviku.

- Štedimo okoliš i odjeću! Ako nije prljavo i ne smrdi zašto onda prati? Ja svoju nosim tjedan dana zimi - rekli su.

No, nisu se svi složili s Allison.

- Ne, spavaćica se pere svaki dan - kažu.

Drugi svakodnevno mijenjaju pidžame zbog klime.

- Svaku večer svježu jer živim na tropskom otoku s vrućom i vlažnom klimom pa se puno znojim - napisao je komentator.

- Ja mijenjam ručnik i pidžamu svaku noć. To je bilo nešto što me mama tjerala da radim kao dijete. Ne rade svi to? - pitali su.

